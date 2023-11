Mansour Abbas a envoyé des lettres aux dirigeants mondiaux au nom des familles d'otages

Selon le député arabe israélien Mansour Abbas, la captivité des enfants et des femmes est contraire à l'Islam

Le président du parti arabe israélien Raam, le député Mansour Abbas, a rencontré à plusieurs reprises les représentants des familles d'otages pour tenter de contribuer aux efforts visant à leur libération. Lundi, il a même envoyé des lettres de leur part à des dirigeants du monde, dont le président des États-Unis, le président de la Turquie et l’émir du Qatar.

Le député a expliqué qu'au-delà de la condamnation des atrocités commises par le Hamas le 7 octobre, et au-delà de l'empathie pour les familles, la captivité des enfants et des femmes est contraire à l'Islam : "Ils ne font pas partie d'une guerre et ne doivent pas être retenus captifs pendant même une journée. Un enfant de deux ans n’est pas une monnaie d’échange et ne fait pas partie d’un accord. L'Islam ne peut pas accepter cette situation et nous ferons tout notre possible pour aider les familles et ramener les enfants à la maison."

Dans les lettres remises à Abbas, les familles demandent aux dirigeants de faire ce qui est juste et d'agir pour libérer les enfants. Abbas a apposé sa signature et a transmis les lettres aux dirigeants.

​