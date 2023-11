Gaza : combats violents entre les soldats de Golani et les terroristes du bataillon Zeitoun

Le bataillon "Zeitoun" est l'un des principaux bataillons de l'organisation terroriste opérant dans le quartier de Zeitoun à Gaza

Les forces de Tsahal de la 36e division se battent pour vaincre le bataillon "Zeitoun" du Hamas. Le bataillon "Zeitoun" est l'un des principaux bataillons de l'organisation terroriste opérant dans le quartier de Zeitoun à Gaza. Les troupes de Tsahal rencontrent un ennemi retranché au cœur des quartiers résidentiels, des hôpitaux, des écoles et des jardins d’enfants alors qu’il se cache et attaque depuis les infrastructures civiles.

Les combattants de la Brigade Golani ont mené le début des combats à Zeitoun. Ils ont affronté plusieurs dizaines de terroristes, menant des combats en face à face et ont jusqu'à présent éliminé un grand nombre d'entre eux.

Les combattants de la 188e brigade ont pris le contrôle de plusieurs cibles clés du bataillon "Zeitoun", notamment le bureau du commandant de la brigade de Gaza et le quartier général central du bataillon. Les forces ont fouillé la zone, localisé de nombreuses armes et ont détruit le bureau du commandant de brigade. En outre, les forces ont mené une frappe aérienne dans le quartier de Zeitoun qui a conduit à l'élimination des terroristes. Ces derniers jours, les forces ont localisé un laboratoire de production de roquettes, de nombreuses armes, d'explosifs et un puits de tunnel ainsi qu'un véhicule aérien sans pilote à l'intérieur d'une mosquée.

Selon les propos du commandant de la 36e division, le lieutenant-colonel Dado Bar Kalifa : "Durant les derniers jours des combats dans le quartier de Zeitoun, nous avons constamment rencontré un ennemi caché derrière des enfants et des femmes. Et l'équipe qui a opéré sur une scène de guerre complexe à l'intérieur de la zone a démasqué les terroristes qui se cachaient et en a éliminé un certain nombre".

"Ces réalisations ont été rendues possibles grâce à l’étroite coopération entre les forces d’infanterie, de génie et de blindés et les forces aériennes. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas atteint tous nos objectifs, et nous continuerons d'agir pour protéger notre état", a-t-il conclu.

