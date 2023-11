Israël rappelle son ambassadeur en Afrique du Sud pour consultations

"L'ambassadeur d'Israël à Pretoria a été rappelé à Jérusalem pour consultations"

Israël a rappelé son ambassadeur en Afrique du Sud, a annoncé lundi son ministère des Affaires étrangères, après le rappel par Pretoria de tous ses diplomates en poste en Israël et à la veille d'un sommet virtuel des Brics sur la guerre à Gaza.

"Suite aux dernières déclarations sud-africaines, l'ambassadeur d'Israël à Pretoria a été rappelé à Jérusalem pour consultations", a indiqué sur X (ex-Twitter) le porte-parole du ministère Lior Haiat, sans préciser la nature de ces déclarations. Les Brics, qui regroupent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, militent notamment pour un équilibre mondial plus inclusif, moins influencé notamment par les Etats-Unis et l'Union européenne.

Cette "réunion conjointe extraordinaire" sur Gaza sera menée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, président en exercice des Brics, a annoncé dans un communiqué la présidence sud-africaine.

L'Afrique du Sud est l'un des pays les plus critiques des bombardements israéliens sur la bande de Gaza menés en représailles aux sanglantes attaques du Hamas en Israël le 7 octobre.

Le 6 novembre, Pretoria a annoncé sa décision de rappeler ses diplomates en poste en Israël pour des consultations, pour "signaler" son "inquiétude".

"Nous sommes, comme vous le savez, extrêmement préoccupés par la poursuite des meurtres d'enfants et de civils innocents dans les Territoires palestiniens et nous pensons que la réponse d'Israël est devenue une punition collective", avait notamment déclaré la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor.

Pretoria est depuis longtemps un fervent défenseur de la cause palestinienne. L'ANC, son parti au pouvoir depuis l'avènement de la démocratie dans le pays, dresse souvent des parallèles avec sa propre lutte historique contre l'apartheid.