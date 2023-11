"Et si c'était vous ?" : Israël produit une vidéo transposant les attaques du Hamas au Royaume-Uni

"L'idée derrière la réalisation du film est de connecter les téléspectateurs britanniques aux événements tragiques survenus en Israël le 7 octobre"

Pour sensibiliser le public britannique aux massacres du Hamas et à la détresse des proches des personnes assassinées ou kidnappées, l'ambassade d'Israël au Royaume-Uni a produit une vidéo transposant les attaques terroristes du 7 octobre au Royaume-Uni.

Sur ces images, on voit une famille résidant à Londres se réveiller le matin de Noël sous l'assaut d'un groupe terroriste. Réfugiée au sous-sol de la maison avec ses enfants, la mère de famille est alors enlevée par des hommes masqués. La vidéo, d'une durée d'une minute et demie, est accompagnée de sous-titres indiquant les heures successives des événements, correspondant au timing réel des attaques du Hamas dans les kibboutz frontaliers de la bande de Gaza. La fête de Noël n'a pas non plus été choisie au hasard, rappelant la fête de Simhat Torah célébrée en Israël le jour du 7 octobre, et considérée dans la tradition juive comme "le jour le plus joyeux de l'année". La vidéo se termine par la phrase : "Et si c'était vous ?"

"L'idée derrière la réalisation du film est de connecter les téléspectateurs britanniques aux événements tragiques survenus en Israël le 7 octobre. ​En collaboration avec des créateurs israéliens vivant à Londres, l'ambassade a ainsi formulé l'idée de produire une vidéo qui permettrait aux Britanniques de se sentir à notre place pendant une minute et demie", a expliqué Hodia Abzada, qui a dirigé le projet au nom de l'ambassade d'Israël à Londres.

"La vidéo a été créée avec l'idée que les événements en Israël sont perçus par les Britanniques comme très loin d'eux, et non comme quelque chose qu'ils peuvent ressentir directement. Le résultat de ce film parle de lui-même, et lie automatiquement le spectateur à ce qui se passe en Israël', a-t-il ajouté.

Cette initiative s'inscrit dans la diplomatie de la communication tous azimuts déployée par Israël depuis le début de sa guerre contre le Hamas, dans le but d'obtenir le soutien des gouvernements et des opinions publiques. L'Etat hébreu le sait : plus les puissances mondiales seront convaincues du bien-fondé de l'offensive terrestre israélienne à Gaza, plus celle-ci pourra durer dans le temps et parvenir à ses deux objectifs principaux : la destruction du Hamas et la libération des otages.