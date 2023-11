Israël : un couple qui avait déménagé la veille du massacre dans une ville près de Gaza s'en sort miraculeusement

Le couple a été blessé et s'est séparé depuis ce jour maudit

Maor David et sa compagne Shirel Peretz avaient malheuresement choisi la date maudite du 7 octobre pour emménager dans le sud d'Israël à quelques kilomètres de la bande de Gaza.

Après plus de six mois de relation, ils devaient s'installer ensemble et cherchaient un endroit calme et proche de la nature. Ils ont choisi la localité d'Avshalom près du sud de la bande de Gaza.

Le vendredi précédant l'attaque du Hamas, Shirel et Maor ont transféré la plupart des meubles et des appareils électriques dans leur nouvel appartement. La nuit, ils se sont rendu à Beer Sheva jusqu'aux petites heures du matin, avant que les alertes à la roquette ne se déclenchent.

"J'ai dit à Shirel qu'il était hors de question que nous restions là ne serait-ce qu'une minute, et nous avons décidé d'aller directement chez ses parents à Avshalom", se souvient Maor.

Alors qu'ils conduisaient, ils ont entendu les alertes et se sont arrêtés sur le bord de la route puis ils ont continué à rouler. Peu après Ofakim, près du parc Eshkol, ils ont d'abord croisé une camionnette de terroristes : "Nous étions seuls sur la route et au début nous n'avons pas réalisé que c'étaient des terroristes". Pendant tout ce temps, le couple était au téléphone avec le frère de Shirel, qui était caché dans la chambre forte.

Les terroristes ont ensuite commencé à tirer en direction du couple et ont touché leur véhicule.

"Pour la première fois, nous avons vu des corps et des personnes avec des balles dans la tête à l'intérieur des véhicules", raconte Maor.

Le couple a continué en direction d'Avshalom, quand ils ont vu des terroristes assis sur leurs motos et d'autres sur le côté, armes à la main. "J'ai appuyé sur la pédale d'accélérateur aussi fort que possible, aussi vite que possible. J'ai crié le Shema, jusqu'à ce que j'entende un boum". Le couple a été blessé et s'est séparé depuis ce jour maudit.