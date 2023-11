LIVEBLOG | Deux soldats supplémentaires tués à Gaza

Le chef du Hamas affirme qu'un accord pour la libération d'otages est sur le point d'être conclu

Les opérations de l'armée israélienne se poursuivent dans la bande de Gaza. Concentrées jusqu'à maintenant dans le nord du territoire, elles se déploient désormais aussi dans le sud, autour de Khan Younès, où se trouvent la plupart des hauts dirigeants du Hamas et où seraient retenus la majeure partie des otages. Tsahal a fait état de combats en face à face entre ses soldats et les terroristes du bataillon "Zeitoun" du Hamas, l'un des deux plus importants de la ville de Gaza. Deux militaires supplémentaires ont été tués dans le territoire palestinien au cours de la nuit, portant à 67 le nombre de soldats tués au cours de l'offensive terrestre lancée le 27 octobre. Les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza se font plus sporadiques, même si lundi, des salves ont été lancées simultanément sur une très large partie du territoire. Mardi, le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a par ailleurs fait savoir qu'un accord pour la libération d'otages était sur le point d'être conclu. Parallèlement, le front nord continue de s'embraser avec les tirs par le Hezbollah de drones, d'obus et de missiles, auxquels Tsahal riposte par des frappes ciblées contre des positions et terroristes de l'organisation chiite. Lundi, des tirs de drones ont visé une base militaire à Metula.