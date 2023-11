"Les otages sont dans mon esprit du matin au soir", assure Benjamin Netanyahou

Selon Israël, le Hamas, et les Etats-Unis, un accord est sur le point de voir le jour pour la libération d'enfants et de leurs mères

Les familles des otages ont été reçues par les membres du cabinet de guerre lundi soir au quartier général de Tsahal à Tel-Aviv, dont Benjamin Netanyahou: "J'ai dit à ces chères familles que les personnes enlevées sont constamment dans mon esprit, depuis le moment où je me lève le matin jusqu'au moment où je me couche le soir. Les otages sont dans mon cœur et guident toutes mes actions. Ramener les personnes enlevées est une tâche sacrée et suprême, et je m’y engage. C'est ma responsabilité et celle du cabinet de guerre", a déclaré le Premier ministre à l'issue de sa rencontre avec les proches des otages. "J'ai écouté la douleur des familles. Nous avons parlé à cœur ouvert et j'ai partagé avec eux autant que possible les efforts politiques, opérationnels et de renseignement que nous menons 24h sur 24 pour assurer le retour de leurs proches".

Cette réunion très attendue par les familles, qui se sentent insuffisamment considérées par les responsables gouvernementaux, a débuté avec une heure de retard, après que certaines d'entre elles ont été refoulées à l'entrée de la Kirya "par manque de place", selon les forces de sécurité sur le site. Mais face à l'indignation suscitée, ces personnes ont finalement été autorisées à entrer pour prendre part à la réunion.

Selon Israël, le Hamas et les Etats-Unis, un accord est sur le point de voir le jour pour la libération d'enfants et de leurs mères, soit une cinquantaine d'otages, en échange d'une trêve de trois jours. D'autres otages pourraient être libérés pour chaque jour de trêve supplémentaire.