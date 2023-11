L’aviation et l’artillerie israéliennes ont mené de lourdes frappes sur la ville afin de "préparer le terrain pour la bataille"

La 162e division de l’armée israélienne a achevé l'encerclement de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, a indiqué le porte-parole de Tsahal ce mardi, ajoutant que l’armée était prête à intensifier les combats. L’aviation et l’artillerie israéliennes ont mené de lourdes frappes sur la ville afin de "préparer le terrain pour la bataille", a précisé le communiqué.

L'armée a déclaré avoir détruit trois entrées de tunnels du Hamas et tué plusieurs terroristes de l’organisation. Des sites de lancement de roquettes ont été détruits par la 401e brigade.

"Les troupes de la brigade Nahal ont tué des dizaines de terroristes au cours des derniers jours avec l'appui de chars et de drones. En outre, "les escadrons de combat de la 551e brigade ont tué des dizaines de terroristes avec un soutien aérien, saisi des armes dans divers endroits, y compris des maisons privées et des chambres d'enfants, et localisé et détruit des puits de tunnels", a ajouté le communiqué de Tsahal.

Cette avancée des troupes terrestres israéliennes dans la bande de Gaza intervient au moment où plusieurs sources affirment qu'une trêve conditionnée à la libération de dizaines d'otages détenus par le Hamas est sur le point d’être conclue. Un haut responsable israélien a déclaré mardi qu'en dépit de "détails techniques à régler", l'accord pour le retour d’enfants, de leurs mères ainsi que d'autres femmes otages était "très proche". Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a lui aussi tenu des propos en ce sens.