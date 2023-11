Gaza : Idan Amedi, acteur de "Fauda", fait exploser un site du Hamas "en mémoire des victimes du 7 octobre"

Plus tôt ce mois-ci, Idan Amedi avait rendu un autre hommage aux victimes de l'attaque du 7 octobre avec une photo prise depuis une plage de Gaza

"Ce n'est pas une scène de Fauda, c'est la vie réelle", lance Idan Amedi dans une vidéo publiée depuis Gaza. Le chanteur, acteur de la série, fait partie des réservistes mobilisés qui combattent sur place depuis plusieurs semaines. Dans une vidéo postée lundi sur les réseaux sociaux, on le voit avec ses compagnons d'armes du Corps du génie de combat (Yahalom) faire exploser un site terroriste "à la mémoire des victimes du 7 octobre".

"Ici le commandant adjoint. Dans une minute, nous allons faire exploser un bâtiment en mémoire de nos frères et sœurs qui ont été massacrés le 7 octobre, et deux de nos amis du Yamam (unité antiterroriste des forces spéciales) tués au combat, Alexei Smaklov et Dror Elton. Que Dieu et nous-mêmes vengions leur sang", dit-il sur ces images, le visage dissimulé par des lunettes. On l'entend ensuite effectuer le compte à rebours jusqu'à l'explosion du bâtiment, clairement visible par la fenêtre du blindé où il se trouve.

Plus tôt ce mois-ci, Idan Amedi avait rendu un autre hommage aux victimes de l'attaque du 7 octobre avec une photo prise depuis une plage de Gaza. Sur ce cliché, on pouvait le voir brandir avec ses camarades le drapeau du Nova Music Festival, où 364 personnes ont été assassinées par le Hamas.