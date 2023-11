"Les tunnels sous l'hôpital Al-Shifa ont été construits par Israël", affirme Ehud Barak sur CNN

Ces propos ont suscité la colère de la classe politique israélienne

L'ancien Premier ministre Ehud Barak est sous le feu des critiques, accusé de ruiner les efforts de diplomatie par la communication d'Israël. Dans une interview à la chaîne américaine CNN lundi, Ehud Barak a en effet affirmé que les tunnels et les bunkers souterrains trouvés par Tsahal sous l'hôpital Al-Shifa de Gaza avaient été construits par Israël.

Surpris de ces propos, le journaliste qui interrogeait l'ancien Premier ministre travailliste lui a alors demandé s'il était certain de ce qu'il avançait. Et ce dernier de préciser : "Les bunkers sous l'hôpital Shifa ont été construits par des entrepreneurs israéliens dans le but de fournir et d'exploiter plus d'espace pour l'hôpital, alors qu'Israël gérait l'endroit il y a plusieurs décennies."

Tsahal Tunnel sous l'hôpital Shifa

Tandis que l’interview a suscité des célébrations dans le monde arabe et parmi les soutiens propalestiniens sur les réseaux sociaux, beaucoup affirmant qu'Israël mentait en disant que cet hôpital était un bastion terroriste, les réactions dans l'Etat hébreu ont été particulièrement virulentes contre l'ancien Premier ministre.

Parmi elles, celle du ministre de l'Éducation Yoav Kish, qui a tweeté : "Les dommages qu'Ehud Barak cause à Israël et à l'effort de guerre dans les interviews avec les médias étrangers dépassent l'entendement. S'il n'a pas envie d'aider, au moins qu'il ne nuise pas à nos efforts."

Israël concentre nombre de ses activités opérationnelles dans le complexe de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de Gaza, qu'il estime être un centre de commande du Hamas. Après des caches d'armes découvertes dans l'établissement, Tsahal a mis au jour dimanche un tunnel de 55 mètres de long et dix mètres de profondeur sous le bâtiment. Chacune de ces preuves est largement exposée devant les médias locaux et internationaux, et abondamment commentée, alors que les opérations de l'armée israélienne sur le site font l'objet de nombreuses critiques dans le monde pour les dommages causés aux civils.