Gaza : Israël accuse l'OMS d'ignorer les activités terroristes à l'hôpital Shifa

"L'échec de l'OMS à aborder ces questions équivaut à sa contribution à la poursuite d'un conflit qui cause tant de souffrances à tant de personnes"

Le ministre israélien de la Santé Uriel Busso et le directeur général du ministère de la Santé, Moshe Bar Siman Tov, ont envoyé une lettre à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour protester contre les activités terroristes du Hamas à l'hôpital Shifa dans la ville de Gaza. La lettre affirme que le département du porte-parole de Tsahal a publié des images de vidéosurveillance de l'hôpital Shifa montrant des activités terroristes, notamment la détention d'otages, dans les sous-sols de l'hôpital. La lettre rappelle à l'OMS que de telles activités sont contraires à l'éthique et enfreignent toutes les règles de la guerre.

"Le 2 novembre, le Dr Michael Ryan, directeur du programme des urgences sanitaires de l'OMS, a déclaré qu'il était au courant de ce qui se passait 'au-dessus du sol' à Shifa et était conscient que l'utilisation d'installations médicales à des fins militaires est interdite selon le droit international. En même temps, il a affirmé douter que des activités terroristes se déroulent à Shifa", poursuit la lettre.

Sur la base des preuves des images de vidéosurveillance, le ministère de la Santé a accusé Ryan de fournir une description incorrecte et trompeuse de la situation à Shifa à la communauté internationale.

"Il est désormais clair que l'OMS a ignoré l'utilisation d'installations médicales comme boucliers humains et le refus du Hamas de permettre l'évacuation des civils de ces installations... L'échec de l'OMS à aborder ces questions équivaut à sa contribution à la poursuite d'un conflit qui cause tant de souffrances à tant de personnes", ont affirmé les responsables israéliens.

Le ministère de la Santé mentionne également dans la lettre que des terroristes se cachent sous l'hôpital Shifa, dans d'autres hôpitaux et écoles à Gaza, contrairement au droit international. "L'OMS doit exiger l'arrêt immédiat de l'utilisation de boucliers humains et des installations de santé à des fins terroristes. Elle doit également exiger l'évacuation de toutes les populations civiles vers des zones sûres et la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages", conclut la lettre du ministère.