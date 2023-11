Israël : un Bédouin de Rahat sauve des dizaines de jeunes au festival Nova

"Nous étions assis les uns sur les autres, 30 personnes dans un bus qui devait en contenir 14"

Yosef Alziadna, un Bédouin de Rahat dans le Néguev est un chauffeur de minibus qui a conduit des jeunes au Festival de musique Nova vendredi soir à Reim la veille du massacre du Hamas et devait les ramener chez eux le lendemain à midi. 364 personnes ont été assassinées par le Hamas sur le site du festival en plein air.

Dans un acte de pur héroïsme il a sauvé 30 personnes du massacre. "Lorsque je me suis dirigé vers le site du festival pour ramener les jeunes, les conducteurs ont allumé leurs feux et m'ont fait signe de faire demi-tour et de ne pas continuer dans cette direction, mais je savais que les jeunes étaient sur place et que je devais les sauver", a déclaré Yosef.

Dans la matinée du samedi 7 octobre, il a été réveillé par les appels incessants des jeunes qu'il avait conduits la nuit précédente, le suppliant de venir les aider après les rumeurs d'infiltration terroriste. "Sans y réfléchir à deux fois – et sans même me laver le visage, j'ai quitté la maison pour me rendre à la fête", raconte Yosef.

Malgré le danger évident, Alziadna a continué sa route vers la fête – et y est arrivé alors que les terroristes tiraient déjà sur les milliers de fêtards. "J'ai commencé à faire rentrer les jeunes dans le minibus, même quelques uns que je ne connaissais pas. Comme je connais bien la région, je savais que ce serait mieux si je conduisais à travers les champs", se souvient Yosef.

Gal Shohat, l'une des jeunes femmes sauvées grâce à Yosef, témoigne : "Nous étions assis les uns sur les autres, 30 personnes dans un bus qui devait en contenir 14. Je ne sais pas comment Yosef a réussi à conduire dans de telles conditions".

Pendant le trajet, le minibus a rencontré une camionnette remplie de terroristes - avant qu'une voiture de police n'intervienne. "Nous avons sorti une chemise blanche et avons crié à la police que nous étions Israéliens. Nous avions peur qu'ils se trompent sur notre identité et nous tirent dessus", se souvient Gal. Grâce à Yosef, les jeunes sont arrivés sains et saufs au kibboutz Tzalim, où certains d'entre eux ont reçu des soins médicaux.