Israël en guerre : #MomToo diffuse les histoires personnelles des mères à travers le monde

La campagne #MomToo (maman aussi) vient d'être lancée à l'international dans les principaux journaux et médias, par l'agence Gitam BBDO basée à Tel-Aviv. Dans le cadre de cette initiative, des dizaines de vidéos tournées par des mères qui racontent leur 7 octobre et leur vie depuis, s'adressent aux mères du monde entier. La campagne #MomToo a déjà atteint des millions de vues et de partages.

Dans chaque vidéo, une mère différente présente son histoire et l'immense douleur qu'elle ressent depuis la tragédie qu'a connu Israël. "La campagne s'appuie également sur le mouvement #MeToo pour attirer l'attention, à l'instar du hashtag MomToo#, accompagné d'un QR code menant vers un site internet dédié affichant des vidéos explicatives", explique le mouvement. La campagne #MomToo a été créee dans le but de créer un lien émotionnel profond entre les mères du monde entier et les mères en Israël. Une plateforme spéciale leur permet de partager leurs histoires.

Gitam BBDO Camion à Londres

"La particularité du mouvement #Momtoo est qu'il raconte l'histoire israélienne sous un angle différent. Une mère, avant toute chose est une mère, quelle que soit sa religion, sa nationalité, sa culture ou son idéologie, et seule une mère peut vraiment comprendre et s'identifier à une autre mère", explique Guy Bar, directeur créatif principal de la campagne.

Peu de temps après le début de la guerre en Israël, Gitam BBDO avait initié le slogan #MomToo en collaboration avec "Code Blue", une cyber-entreprise, et de nombreux bénévoles opérant 24h/24 et 7j/7 pour localiser les personnes enlevées et disparues. Parallèlement, un quartier général d'information avait été mis en place et produit des dizaines de vidéos mettant en vedette des personnalités comme les actrices Rotem Sela, Mayim Bialik, lauréate d'un Emmy award ou encore le comédien allemand Jan Bohmermann.

La campagne a également été lancée dans les journaux internationaux, sur des panneaux d'affichage du monde entier et a déjà été partagée par des dizaines d'influenceurs et de journalistes de renom.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS