Libération des otages : tous les détails de l'accord actuellement négocié

Si l'accord est validé, les premiers otages pourraient être libérés jeudi, en tout 50 personnes devraient être relâchées

Selon le projet d'accord actuellement négocié par Israël et le Hamas, sous l'égide du Qatar, des Etats-Unis et de l'Egypte, l'organisation terroriste devrait libérer dans un premier temps 50 détenus en échange de cinq jours de trêve. De plus, si le Hamas parvient à localiser et libérer 20 otages supplémentaires, deux jours de trêve en plus seront accordés. Cette pause pourrait même être prolongée davantage en fonction de la libération de nouveaux otages.

Israël suppose que les 20 otages supplémentaires incluent également des enfants et des mères qui ne seront pas libérés dans la première phase. Selon l'accord, la liste des otages à libérer n'inclut pas les étrangers qui n'ont pas la citoyenneté israélienne. De son côté, l'armée israélienne s'abstiendra par ailleurs de survoler la bande de Gaza pendant six heures chaque jour, durant les premiers jours de la trêve, afin de permettre au Hamas de localiser les autres otages qui sont détenus par des terroristes du Jihad islamique. Selon certaines estimations, le Hamas détiendrait près de 210 des 240 otages, tandis que le Jihad islamique retiendrait la trentaine restante.

En échange de la libération des otages, Israël relâchera environ 150 prisonniers palestiniens, femmes et enfants, détenus dans ses prisons, et qui n'ont pas de sang juif sur les mains. L'accord comprendrait également l'entrée dans la bande de Gaza, y compris dans le nord, de 100 à 300 camions d'aides alimentaires et médicale ainsi que du carburant.

AHMAD GHARABLI / AFP Une femme filme un mur montrant des affiches identifiant des otages enlevés par le Hamas, lors d'une veillée devant le parlement israélien (Knesset) à Jerualem, le 7 novembre 2023.

Le transfert se ferait par étape à raison de "dix" otages israéliens contre "trente" prisonniers palestiniens par jour. Israël a insisté sur le "regroupement familial" -ce qui signifie que si un civil était libéré, son partenaire le serait également, même s'il était soldat- ce que le Hamas, opposé à la libération de militaires, refuse pour le moment.

Selon des sources militaires, la campagne militaire de Tsahal contre le Hamas à Gaza reprendra, sitôt la phase de libération des otages achevée.

A la lumière des derniers développements, le cabinet du Premier ministre a indiqué que Benjamin Netanyahou se réunira avec le cabinet de guerre à 18h00, puis avec le cabinet politique et de sécurité à 19h00, et enfin avec le gouvernement à 20h00 pour soumettre cet accord aux différents ministres et responsables. Si l'accord est validé, il sera soumis à d'éventuelles pétitions demain qui devront être déposées devant la Cour suprême. Les juges devront alors se prononcer sur ces objections et rendre leur décision dans la journée. En cas de validation, le cessez-le-feu pourrait entrer en vigueur dès jeudi, et les dix premiers otages pourraient être relâchés dans la foulée.

Plus tôt dans la journée, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar Majed Al-Ansari, a affirmé que les négociations en vue de la libération des otages sont en "phase finale".