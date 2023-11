"Nous étions cachés comme Anne Frank" (survivante de Sderot)

"Il n'y a pas d'innocents à Gaza et quelqu'un d'autre se lèvera sûrement à la place du Hamas"

Keren Roitman Hazan, 35 ans, se préparait à faire son footing quotidien le 7 octobre lorsque les premières sirènes ont été entendues à Sderot et dans les localités proches de Gaza.

"Nous sommes assez habitués aux sirènes, mais cette fois-ci, les roquettes sont tombées en masse, et les alertes étaient incessantes pendant au moins 20 minutes. Très vite, j'ai compris que je devais annuler mon jogging et j'ai aéré ma maison lorsque j'ai entendu des coups de feu", a déclaré Keren.

"Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre d'où cela venait – parce que je ne pensais pas que nous aurions un jour être confrontés à des tirs réels près de la maison. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à recevoir les vidéos dans lesquelles on voit les terroristes circuler dans les rues, ainsi que la photo où l'on voit des personnes âgées abattues près de l'abri-bus situé à environ 200 mètres de chez moi", poursuit-elle.

Menahem Kahana / AFP Sderot

Keren a alors réalisé qu'elle devait se barricader pour éviter que des terroristes ne rentrent chez elle. "Nous étions assis dans le noir et avions peur de parler, nous nous comportions comme Anne Frank. Pendant tout ce temps, nous étions seuls, sans forces de sécurité, puis j'ai été avertie que le commissariat avait été cambriolé et que de nombreux policiers avaient été assassinés", raconte Keren. "Mon mari a dû aller travailler et je suis restée seule avec les enfants. Environ trois heures après son départ, nous avons eu une coupure d'électricité due à la situation, nous étions coupés du monde et ne pouvions pas signaler notre situation. Quand j'ai réalisé que l'électricité ne reviendrait pas, j'ai décidé qu'il n'y avait pas d'autre choix - je me suis levée, j'ai mis tout ce que je pouvais dans un sac et j'ai simplement sorti les enfants depuis la fenêtre de l'abri. J'ai mis les enfants et les animaux dans la voiture et ils m'ont même dit : "nous ne voulons pas mourir, nous sommes trop petits". "Je leur ai expliqué que la voiture ne s'arrêterait pas en chemin, et que si elle s'arrête, cela signifie que quelque chose m'est arrivé, et qu'on doit sortir et courir ensemble se cacher dans les champs", dit-elle.

Chaim Goldberg/Flash90 Sderot.

"Je pense que le voyage jusqu'à la maison de ma sœur, à environ une demi-heure de route, m'a enlevé quelques années de vie. J’ai fait tout cela alors que je souffrais d’un grave problème de santé et que je n'avais pas pu emporter mes médicaments. Le lendemain, je pensais pouvoir retourner en ville avec mon mari pour récupérer quelques affaires, mais Sderot a été de nouveau assiégée - à ce moment-là, nous avons simplement réalisé que nous devions quitter la zone avec tout ce que nous avions sur nous, et nous sommes allés à Eilat. Beaucoup de personnes que je connais ont été assassinées ou kidnappées", déplore Keren.

La jeune femme affirme ne pas savoir si elle pourra un jour revivre à Sderot, car elle se sent déconnectée émotionnellement de la ville où elle a grandi, "ce qui s'est passé le 7 octobre a complètement changé ma perspective de vie. J'ai élevé mes enfants en pensant que de l'autre côté, il y avait des enfants et des mères qui ne veulent pas que leurs enfants meurent - mais maintenant, je comprends qu'il n'y a pas d'innocents là-bas et que quelqu'un d'autre se lèvera sûrement à la place du Hamas."