Les résidents des localités évacuées sont hébergés dans des hôtels de la mer Morte ou d'Eilat depuis 46 jours

Tsahal envisage désormais de permettre aux résidents et aux "travailleurs essentiels" des localités situées à plus de quatre kilomètres de la frontière de Gaza de rentrer chez eux. Le plan n'a pas encore été approuvé par le commandement sud et, pour le moment, les habitants ne peuvent pas encore rejoindre leurs habitations, plus de 46 jours après le début de la guerre.

La liste des localités publiée dans un document de la "Division de Gaza", soumis à l'approbation du Commandement Sud, fait référence aux localités situées à une distance de 4 à 7 km de la frontière de la bande de Gaza s'ils possèdent des abris et à tous les conseils régionaux du sud.

Depuis le 7 octobre, tous les habitants des localités situées jusqu'à 7 km de la frontière avec la bande de Gaza ont été évacués vers la mer Morte ou Eilat, une partie des zones du Néguev occidental ayant été déclarée zone militaire fermée.

Selon le document, les travailleurs essentiels à l'agriculture et aux fermes des localités adjacentes à la frontière (jusqu'à 4 km ), pourront rester dans les localités pour une durée illimitée, avec l'approbation du chef de la localité.