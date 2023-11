"Les gauchistes étaient déjà un peu cons mais plutôt sympathiques globalement, et là ils sont devenus méchants"

Le célèbre écrivain français Michel Houellebecq a accordé une interview exclusive à la radio publique israélienne, dans laquelle il a affirmé "avoir confiance dans l’armée israélienne": "Tsahal a toujours gagné et gagnera cette fois encore". Dans l’émission littéraire "Ma CheKaroukh", diffusée mardi sur la radio Kan Tarbout (équivalent de France Culture en Israël), l’auteur de "Soumission" était interrogé sur son ressenti à l’égard du conflit entre Israël et le Hamas, déclenché par l’attaque sanglante du 7 octobre.

Il a insisté sur la nécessité d’une victoire israélienne. "Les gens qui pensent qu’ils peuvent éliminer Israël doivent savoir qu’ils ont tort et qu’ils n’y arriveront pas. Il faut qu'ils se persuadent qu’ils ne peuvent pas éliminer Israël. Il semblait que différents pays arabes avaient compris ça. Il faut que tout le monde le comprenne. Israël est là et restera", a-t-il affirmé.

Michel Houellebecq était également interrogé sur les réactions anti-israéliennes dans le monde, et notamment en France. "L’explication que fournit la droite populiste, traditionnelle, qui en général a raison, c’est de dire que Mélenchon essaie de provoquer des votes de musulmans de banlieue en sa faveur, et qu’il tape sur Israël pour avoir (ces) votes". L’auteur estime toutefois que la majorité des participants aux manifestations propalestiniennes en France sont des "gauchistes des bons quartiers", et non des musulmans.

L’écrivain a alors fustigé la gauche française actuelle, affirmant qu’autrefois les "gauchistes" n’auraient jamais soutenu le Hamas. "Ça remonte aux années 70. Les gauchistes étaient déjà un peu cons mais plutôt sympathiques globalement, et là ils sont devenus méchants. De même les écologistes sont devenus bizarres. Ils mènent des actions bizarres. Greta Thunberg, c’est une folle", a-t-il affirmé sans ménagement.

Michel Houellebecq a également indiqué ne pas être "entièrement d’accord" avec certaines décisions de Benjamin Netanyahou. "Ce n’est pas une bonne idée de continuer la colonisation en Cisjordanie, parce qu’il ne peut pas y avoir de paix sans une frontière stable. Mais ce n’est pas le moment de critiquer de Benjamin Netanyahou, il fait ce qu’il a à faire". Sur l’antisémitisme, "cette espèce de truc monstrueux qu’(il) n’arrive pas à cerner", l'écrivain a dit "ne plus comprendre certaines zones de mon pays, et le pire c’est que c’est en grande partie les jeunes. On voit bien que les universités sont aux mains de gauchistes largement antisémites. C’est désolant, c’est récent, je n’avais pas anticipé ça, je suis perplexe et vraiment navré."

Selon Houellebecq, de nouveaux pogroms peuvent arriver en France, "sur le modèle de qu'il s’est passé en Russie, où des gens attaquent un quartier juif." Il a toutefois tempéré: "L’antisémitisme est assez localisé en France".