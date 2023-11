Accord Israël-Hamas: 50 premiers otages dont 30 enfants seront libérés jeudi

30 enfants, huit mères et 12 femmes âgées seront libérés, puis dix par journée de cessez-le-feu

Au terme d'environ six heures de discussions, le gouvernement israélien a approuvé mercredi soir tard l'accord avec le Hamas visant à libérer au moins 50 otages détenus à Gaza jeudi, puis dix par journée de cessez-le-feu, sur une durée de quatre jours au cours desquels il y aura une accalmie dans les combats. Selon le plan approuvé, 30 enfants, huit mères et 12 femmes âgées seront libérés jeudi. Chaque tranche de dix otages libérés entraînera ensuite une journée de trêve supplémentaire. Lorsque le nombre d'otages libérés "vivants ou morts", aura atteint 99, Israël libèrera tous les enfants et femmes palestiniens de ses prisons.

"Le début de cette pause sera annoncé dans les prochaines 24 heures et durera quatre jours, avec possibilité de prolongation", a confirmé sur X le ministère qatari des Affaires étrangères, se félicitant du "succès" de sa médiation conjointe avec l’Égypte et les États-Unis.

Au total, 35 ministres ont voté pour et seulement trois ministres d'Otzma Yehudit (Force juive), d'Itamar Ben Gvir, ont voté contre

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et les ministres Benny Gantz et Yoav Gallant ont convaincu de nombreux ministres présents à la réunion de soutenir l’accord, notamment en assurant les réfractaires que l'offensive terrestre à Gaza se poursuivra dès la fin du cessez-le-feu. Après délibération, les ministres du Sionisme religieux de Betsalel Smotrich ont voté pour. Au total, 35 ministres ont voté pour et seulement trois ministres d'Otzma Yehudit (Force juive), d'Itamar Ben Gvir, ont voté contre.

Le gouvernement israélien a souligné qu'il s'agissait d'un "aperçu de la première phase du retour de tous les otages" et que "le gouvernement israélien, l'armée israélienne et les forces de sécurité poursuivront la guerre pour ramener toutes les personnes enlevées, achever l'élimination du Hamas et veiller à ce que Gaza ne redevienne pas une menace pour l'État d'Israël." Le ministère des Affaires étrangères du Qatar Il a déclaré que c'était la médiation conjointe du Qatar de l'Égypte et des États-Unis entre Israël et le Hamas qui avait abouti à cet accord de trêve humanitaire.

Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a déclaré lors de la réunion qu'"il s'agit d'une décision difficile mais juste" et que toutes les forces de sécurité la soutiennent pleinement. Il a ajouté qu'ils avaient clairement indiqué que l'effort de guerre ne serait pas compromis et que la trêve permettrait à Tsahal de se préparer à la poursuite des combats. Netanyahou a déclaré que la guerre se poursuivrait jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints, y compris le retour des 236 otages.