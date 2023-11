Le président israélien Isaac Herzog, soutient l'accord Israël-Hamas

"Les difficultés sont compréhensibles, douloureuses et difficiles, mais dans les circonstances actuelles, je soutiens la décision du Premier ministre et du gouvernement de promouvoir un accord pour libérer les otages. Il s’agit d’une obligation morale et éthique qui exprime correctement le principe juif et israélien du rachat des captifs et j’espère que ce sera une véritable première étape vers le retour de toutes les personnes enlevées chez elles. L'État d'Israël, l'armée israélienne et les forces de sécurité continueront d'agir par tous les moyens pour atteindre cet objectif, parallèlement au rétablissement d'une sécurité complète pour les citoyens d'Israël", a-t-il écrit sur X.