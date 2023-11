Un haut responsable de l'Autorité palestinienne "salue l'accord pour une trêve humanitaire"

L'Autorité palestinienne "réaffirme l'appel à la cessation complète de l'agression israélienne

Un haut responsable de l'Autorité palestinienne en Cisjordanie a déclaré mercredi que "son président Mahmoud Abbas et sa direction (saluait) l'accord de trêve humanitaire" dans la bande de Gaza entre Israël et Hamas.

L'Autorité palestinienne "réaffirme l'appel à la cessation complète de l'agression israélienne contre le peuple palestinien et à l'entrée de l'aide humanitaire" et rend hommage à la médiation qatarie et égyptienne, a déclaré Hussein al-Sheikh sur X (ex-Twitter).