Les dirigeants du monde saluent l’accord Israël-Hamas

Israël a prévenu que l'accord ne signifie pas la fin de la guerre dans la bande de Gaza, le but étant d'éradiquer le Hamas et ramener tous les otages

L'accord conclu sous l'égide du Qatar pour une trêve humanitaire à Gaza et la libération d'otages enlevés par le Hamas en Israël a été salué mercredi à travers le monde comme une avancée importante dans le conflit. Le gouvernement israélien a donné son feu vert à un accord visant à obtenir la libération de 50 otages aux mains du Hamas en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve de quatre jours dans la bande de Gaza.

Marc Israel Sellem/POOL Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant et Benny Gantz, membres du cabinet de guerre israélien

L'accord pour libérer des otages est "la bonne décision" à prendre, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Cet accord de trêve ne signifie pas la fin de la guerre dans la bande de Gaza, a toutefois prévenu le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, disant souhaiter une reprise "forte" des opérations après la trêve afin d’éradiquer le Hamas et "créer les conditions nécessaires pour ramener à la maison d'autres otages".

HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP Le ministre des Affaires étrangères britannique David Cameron

Le Hamas a salué un accord de "trêve humanitaire", précisant que les "dispositions de cet accord ont été formulées conformément à la vision de la résistance". L’Autorité palestinienne a salué "l'accord pour une trêve humanitaire", réaffirmant "l'appel à la cessation complète de l'agression israélienne contre le peuple palestinien et à l'entrée de l'aide humanitaire". Le Qatar s'est félicité du "succès" de sa médiation conjointe avec l'Égypte et les États-Unis, ajoutant espérer que "cette trêve permettra un accord global et durable qui mettra fin à la guerre et conduira à des discussions sérieuses en vue d'un processus de paix global et juste".

KARIM JAAFAR / AFP La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna

Le président américain Joe Biden s'est dit "extraordinairement satisfait" du fait que "plusieurs de ces âmes courageuses seront réunies avec leurs familles une fois que cet accord sera pleinement mis en œuvre". Le ministre des Affaires étrangères britannique David Cameron a qualifié cet accord d'"étape cruciale pour soulager les familles des otages et résoudre la crise humanitaire à Gaza", appelant "toutes les parties à veiller à ce que l'accord soit respecté dans son intégralité. Paris "salue" le travail du Qatar et espère que des Français figureront parmi les otages prochainement libérés par le Hamas. Le Caire, Berlin, Pékin ou encore Moscou ont également salué la trêve et la libération d’otages, espérant une désescalade et louant le travail du Qatar dans les négociations.