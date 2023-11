"Tant de gens ne comprennent pas le contexte dans lequel l'attaque du 7 octobre a eu lieu", avait lancé l'actrice

L'actrice américaine Susan Sarandon a été remerciée d'une de ses principales agences en raison de ses "déclarations" scandaleuses ces dernières semaines - dont la dernière a été faite dans un discours prononcé lors d'une manifestation organisée à New York le 17 novembre.

L'agence de talents UTA a mis fin à toute communication avec l'actrice américaine de 77 ans, "pour son parti pris dans la guerre qui oppose Israël au Hamas et son antisémitisme assumé". Sarandon avait notamment déclaré lors d'une manifestation "pour la paix" que "certaines personnes ont peur d'être juives en ce moment. Elles ont un avant-goût de ce que signifie être musulman dans notre pays et être soumis à de fréquentes violences." L'actrice a également affirmé qu'"il n'est pas nécessaire d'être Palestinienne pour comprendre que le massacre de près de 5 000 enfants est un crime de guerre inacceptable" et que "tant de gens ne comprennent pas le contexte dans lequel l'attaque du 7 octobre a eu lieu et ils ignorent l'histoire du peuple palestinien au cours des 75 dernières années."

