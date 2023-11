Canada : la ville de Hampstead punira d'une amende de 1 000 dollars ceux qui déchirent les affiches d'otages

Le conseil municipal s’est engagé à ce que les amendes soient reversées à Israël

En pleine montée de l'antisémitisme au Canada, la ville à majorité juive de Hampstead a introduit un règlement imposant une amende à ceux qui déchirent ou recouvrent les affiches des otages retenus par le Hamas. Le maire Jeremy Levi a déclaré à i24NEWS que cette initiative a rencontré un énorme soutien, même en dehors de Hampstead.

"Je suis heureux de dire que notre conseil a voté à l'unanimité en faveur du règlement selon lequel quiconque altère, dissimule ou tente de détruire ces affiches se verra imposer une amende de 1 000 dollars et une amende de 2 000 dollars en cas de récidive", a déclaré Levi. Il a ajouté que le conseil s’était engagé à ce que les amendes soient reversées à Israël. "Cette décision a reçu d'énormes retours positifs, pas seulement dans notre ville."

Il a déclaré que les autorités de Hampstead "ont reçu des milliers de messages partout en Amérique du Nord avec des gens demandant comment nous pouvons aider". Levi a expliqué que les gens n'ont pas vu beaucoup d'actions réelles de la part de leurs autorités à cet égard.

"La raison pour laquelle cela a trouvé un écho auprès de tant de gens, c’est parce que nous voyons enfin des actes, pas seulement des mots. Il ne s’agit pas simplement de slogans tels que 'nous sommes aux côtés d’Israël', il s’agit d’un véritable soutien".

Il a ajouté qu’"il n’y a pas de place pour la haine ni pour l’antisémitisme à Hampstead, et nous serons les premiers à montrer comment y mettre fin".

Levi a également abordé la montée de l'antisémitisme au Canada affirmant que "les actes antisémites que nous avons vus à Montréal sont totalement sans précédent. Nous avons vu des synagogues et des institutions juives bombardées, des externats juifs ont été ciblés à plusieurs reprises, et même une école ciblée à deux reprises en 48 heures."

"Nous sommes vraiment à un tournant. Ce n'est plus une guerre entre Israël et le Hamas, c'est désormais une guerre mondiale du bien contre le mal et, croyez-moi, le bien prévaudra. Ca a toujours été le cas et ça le sera toujours", a-t-il conclu.