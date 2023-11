Israël : "À la fin de la guerre, le pays tout entier doit s'excuser auprès des Bédouins pour le racisme" (habitant du Néguev)

Dans plusieurs communes du Néguev, la population n'a ni abri, ni sirène d'alerte à la roquette ni autre moyen pour se protéger des missiles

Depuis le début de la guerre, la communauté arabe et bédouine en particulier craint d'être laissée à l'abandon et appelle à l''égalité de tous". Salama Adisan, un habitant de Bir HaDaj dans le Néguev a déclaré avec colère : "j'espère que le Premier ministre nous prendra en compte et ne nous abandonnera pas. C'est le moment idéal pour réunir tout le monde. Lors de cette épreuve, nous avons vu la solidarité dont font preuve les citoyens et nous exigeons l'égalité sociale".

Salama décrit une réalité frustrante, précisant qu'"aucune autre population n'a été négligée comme nous, en ce qui concerne tout ce qui touche à la démolition de nos maisons et aux comportements racistes. Les expressions de Ben Gvir à propos des habitants bédouins du Néguev nous ont blessés, alors que le 7 octobre, la population bédouine a fait ses preuves et nos habitants sont sortis pour sauver des vies. À la fin de la guerre, le pays tout entier doit s'excuser auprès des Bédouins."

Un jeune bédouin a notamment sauvé 14 personnes à Givim en les cachant dans son épicerie tandis qu'un chauffeur de minibus bédouin en a sauvé une trentaine au Festival Nova.

Un soldat vivant dans un village bédouin a déclaré : "Je me suis enrôlé dans l'armée et je participe toujours à cette guerre, mais d'un autre côté, pendant de nombreuses années, le gouvernement nous a négligés et n'a encouragé aucun développement, même pour les recrues. Nous avons assisté à des expropriations de terres et nos routes sont négligées. Nous n'avons pas d'institutions médicales, ni même de toilettes. Les choses les plus simples pour un citoyen sont pour nous un luxe."

Dans plusieurs communes du Néguev, la population n'a ni abri, ni sirène d'alerte à la roquette ni autre moyen pour se protéger des missiles. Plusieurs personnes dont des enfants ont notamment été tués par des tirs de roquettes.

HAZEM BADER / AFP Rahat

"Le gouvernement doit comprendre que nous méritons d'être des citoyens avec les mêmes droits que les autres. Ne nous oubliez pas après la guerre", a-t-il dit.

Une résidente bédouine du Néguev a quant à elle exprimé sa déception face à la conduite du gouvernement, déclarant : "Nous entendons de fausses promesses depuis de nombreuses années. Le gouvernement connaît nos souffrances au fil des années, mais il reste silencieux et évite toute responsabilité. Tant que je ne verrai pas de mes propres yeux un réel changement je ne pourrai faire confiance à personne."

Ahmed Abu Latif, de Rahat, qui a servi dans Tsahal et travaille depuis deux ans dans le département de sécurité de l'université Ben Gurion à Beersheva a écrit sur Facebook: "Je suis fier être un Bédouin-Israélien ! Pour moi, les gens avec qui je vis et avec qui je travaille sont mes frères et sœurs. Nous vivons tous ensemble et nous nous respectons les uns les autres dans notre pays. Je suis fier d'être un Bédouin qui a servi dans l'armée israélienne en tant que combattant dans le GDSR bédouin."

