Accord sur les otages : le parti d’Itamar Ben Gvir seul contre tous

L'accord sur les otages est "immoral et fait le jeu du Hamas", a déclaré le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir

Le gouvernement israélien a approuvé, dans la nuit de mardi à mercredi, l’accord sur les otages au terme d’un vote houleux et six heures de débats. À l’exception des membres d’Otzma Yehudit (Force juive), parti d’Itamar Ben Gvir, qui ont voté contre, les ministres du gouvernement ont tous voté en faveur de l’accord, même les plus récalcitrants comme les membres du Sionisme religieux, parti de Betsalel Smotrich.

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir

L'accord sur les otages est "immoral et fait le jeu du Hamas", a déclaré le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, à l’issue des débats après que son parti a voté contre. Le ministre a estimé que, si le retour de certaines femmes et de certains enfants était "une bonne chose", Israël avait le devoir moral d'assurer le retour de tous les otages. "Nous n'avons pas le droit d'accepter qu'ils soient séparés et que seuls certains d'entre eux reviennent", a-t-il déclaré. "Et nous ne pouvons absolument pas accepter un accord prévoyant la libération de femmes et de mineurs terroristes si nous ne récupérons pas tout le monde".

Selon lui, le Hamas est satisfait de se "débarrasser" des femmes et des enfants, au vu de la pression internationale que leur kidnapping a suscitée. "L'organisation veut du carburant, des terroristes libérés et une interruption de l'activité de Tsahal en échange", a-t-il ajouté. "Israël commet les mêmes erreurs que par le passé en ne maintenant pas une pression militaire constante sur le Hamas", a aussi jugé Itamar Ben Gvir.

Haïm Goldberg/Flash90 Le ministre des Finances Betsalel Smotrich

Le parti Sionisme religieux de Betsalel Smotrich avait également l’intention de voter contre l’accord, avant d’être convaincu par Benny Gantz et Yoav Gallant que la guerre contre le Hamas se poursuivra jusqu’à l'anéantissement total de l'organisation terroriste.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait également annoncé, en préambule des débats, qu’au terme du cessez-le-feu, l’armée israélienne poursuivra sa guerre contre le Hamas jusqu’à ce que le groupe terroriste ne représente plus une menace pour Israël, soit anéanti, et que tous les otages soient de retour. "Nous ne lâcherons pas tant que nous n'aurons pas remporté la victoire et que tous les otages ne seront pas rentrés chez eux", a assuré le chef du gouvernement israélien.