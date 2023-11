Espagne : Sanchez nomme une ministre qui nie le massacre du Hamas

"La seule solution est de mettre fin à l’occupation"

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a nommé au poste de ministre de la Jeunesse et de l'Enfance de son gouvernement une femme politique d'origine palestinienne qui a justifié le massacre du 7 octobre, accusé Israël de "génocide" et nié fermement que le Hamas ait décapité des enfants, violé des femmes et assassiné des centaines de personnes au festival de musique Nova.

La nouvelle ministre, Sira Rego, née en 1973 à Valence, a grandi dans le village d'Anata, près de Jérusalem, où vit toujours son père palestinien. Elle a notamment publié un article dans lequel elle a écrit : "La Palestine a le droit de résister après des décennies d'occupation, d'apartheid et d'exil. Contre ceux qui défendent aujourd'hui un retour à la punition collective dans le bombardement de la bande de Gaza, il Il est urgent de défendre le droit international. La seule solution est de mettre fin à l’occupation."

Rego est membre du Parlement européen depuis 2019 au nom du parti d'extrême gauche.

Sanchez devrait se rendre en Israël demain avec son homologue belge et rencontrer, entre autres, les familles des personnes enlevées.

Le 10 octobre, trois jours après le massacre, Rego a rencontré l'ambassadeur palestinien en Espagne et lui a exprimé son plein soutien aux Palestiniens. "La paix ne peut venir qu'avec la fin de l'occupation israélienne", a-t-elle déclaré.

La semaine dernière, Pedro Sanchez a exigé un "cessez-le feu immédiat" à Gaza et appelé Israël à mettre fin à la "tuerie aveugle de Palestiniens", lors de son discours d'investiture devant la Chambre des députés.