Des dizaines de terroristes ont éliminés lors de l'opération

Les combattants de la brigade Givati ont attaqué le quartier général de la brigade nord du Hamas situé à Cheikh Zayed. Ce quartier luxueux, où vivent de nombreux hauts responsables de l'organisation, abrite des avant-postes terroristes situés au cœur de la population civile et utilisés par les commandos Nuhba, à l'origine des attaques du 7 octobre.

Plusieurs puits de tunnels ont été localisés, dont un large puits stratégique de 50 mètres de profondeur et 7 mètres de largeur. Un modèle réduit simulant un véhicule blindé de combat de Tsahal et un mur imitant la barrière frontalière à Gaza ont également été découverts dans la zone. Des complexes de lancement de roquettes ont en outre été mis au jour, comprenant un tour pour la production de roquettes et des fosses souterraines destinées à leur lancement. L'avant-poste a finalement été détruit. Lors de l'opération, les combattants ont éliminé des dizaines de terroristes.

Tsahal Du matériel destiné à la fabrication de roquettes découvert par Tsahal dans la bande de Gaza

Lors d'une autre opération dans la même zone, les combattants de Givati ​​​​ont localisé à l'intérieur d'une mosquée un véhicule comprenant de nombreuses armes qui aurait été utilisé par les terroristes du Hamas le 7 octobre.

Quelques heures plus tôt, des opérations ont également eu lieu dans la ville de Beit Hanoun, permettant de mettre la main sur de nombreuses armes dans une habitation, dont une Kalachnikov et des haches. Plusieurs terroristes ont été tués dans des affrontements avec les soldats. Un tunnel, d'où une attaque avait été menée par des terroristes il y a quelques jours, a aussi été détruit.