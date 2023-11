Gaza : Tsahal dévoile les aménagements souterrains du Hamas sous l'hôpital Al-Shifa

Un puits de tunnel sortant d'un établissement d'enseignement et un autre à proximité de l'hôpital ont aussi été mis au jour

Les forces spéciales de Tsahal et du Shin Bet continuent de dévoiler le tracé du tunnel terroriste passant sous les bâtiments de l'hôpital Al-Shifa. Leurs découvertes ont été communiquées aux médias mercredi. De nombreux journalistes ont également pu visiter le site.

Derrière la porte blindée à l'entrée du tunnel ont été mis au jour des quartiers généraux de guerre, un salon et une cache climatisés, ainsi que des toilettes et une cuisine, prévus pour les séjours prolongés.

"Ces découvertes prouvent sans équivoque la méthode opératoire de l'organisation terroriste Hamas, qui mène ses activités depuis les hôpitaux. Elle construit des complexes souterrains sous les hôpitaux, tout en exploitant les infrastructures hospitalières et en menant des combats à partir de ceux-ci", a indiqué le porte-parole de Tsahal.

"Il utilise cyniquement le système hospitalier en stockant de nombreuses armes à différents endroits des bâtiments hospitaliers. C'est une preuve supplémentaire de l'utilisation que l'organisation terroriste Hamas fait des habitants de la bande de Gaza comme bouclier humain, en mettant l'accent sur les patients et les médecins", a-t-il ajouté.

Israël, mis sous pression par la communauté internationale en raison notamment de ses opérations dans l'hôpital Al-Shifa, continue à dévoiler les preuves de l'utilisation du site par le Hamas comme base terroriste.