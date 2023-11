"Cet accord a été une décision difficile, mais je suis sûr que c'est la bonne", affirme Netanyahou

"Je veux être clair : la guerre continue, et nous la poursuivrons jusqu'à ce que nous atteignions tous nos objectifs"

Alors qu'Israël se trouve à la veille de la libération d'otages, Benjamin Netanyahou a donné une conférence de presse mercredi soir aux côtés du ministre de la Défense et du ministre Benny Gantz.

Si l'accord passé avec le Hamas prévoit le retour d'au moins 50 otages, le Premier ministre israélien a assuré que l'objectif du gouvernement demeurait la libération "de tous les otages", y compris Hadar Goldin et Oron Shaul - deux soldats dont les dépouilles sont aux mains de l'organisation terroriste depuis 2014 - ainsi qu'Avera Mengistu et Isham al-Sayed - deux Israéliens détenus à Gaza après y être entrés de leur plein gré en 2014 et 2015.

"Depuis le début, nous ne cessons d'agir afin de ramener tous les otages. Ce qui a permis cet accord est la combinaison de deux éléments : la pression militaire incessante sur le Hamas et la pression diplomatique", a déclaré le chef du gouvernement, soulignant que les termes de l'agrément prévoient aussi des visites de la Croix Rouge aux otages restants, et la fourniture de médicaments.

Concédant que la conclusion de l'accord avait été une décision "très difficile", Benjamin Netanyahou s'est toutefois dit convaincu que c'était "la bonne décision".

"Nous sommes face à des bébés et des femmes qui sont en danger, et libérer les otages est un commandement religieux, c'est un acte sacré", a-t-il noté. "Nous avons su le faire par le biais d'opérations militaires lorsque cela était possible, comme à Entebbe ou lors de la récente libération d'Ori Megidish [la soldate otage, ndlr]. Mais parfois, nous sommes contraints de le faire par le biais d'un accord comme celui-ci", a-t-il dit, précisant que les termes de l'accord passé étaient bien meilleurs qu'au début des négociations "grâce à l'entremise du président Biden".

Benjamin Netanyahou a enfin affirmé que la conclusion de la trêve ne signifiait aucunement la fin de la guerre. "Je veux être clair : la guerre continue, et nous la poursuivrons jusqu'à ce que nous atteignions tous nos objectifs : l'anéantissement du Hamas, la libération des otages et la sécurisation de la bande de Gaza sur le long terme", a-t-il conclu.