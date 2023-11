Comment va se dérouler la libération des otages?

La principale préoccupation du Hamas lors des négociations était la trêve dans les combats

Un haut responsable israélien a transmis des informations supplémentaires sur le processus de libération des otages qui doit commencer vendredi :

⚫ Les chefs du Mossad David Barnea et le général de réserve Nitsan Alon sont actuellement au Qatar où ils ont reçu la liste des noms des otages qui vont être libérés. Le gouvernement a toutefois décidé de ne pas publier ces noms à l'avance et de n'informer les familles qu'au dernier moment, ceci afin qu'elles n'aient pas à faire face à une déception si leur proche n'était finalement pas libéré. Si le Hamas publie les noms, Israël préviendra alors les familles.

⚫ Israël préparera chaque soir la liste des prisonniers palestiniens qui seront libérés le lendemain. Les deux listes seront remises à la Croix Rouge, et chaque matin à partir de jeudi aura lieu le processus de transfert des otages vers le poste frontière de Rafah.

⚫ Une fois que la Croix-Rouge aura amené les otages au terminal de Rafah et qu'ils auront été identifiés par les responsables israéliens, le premier groupe de prisonniers palestiniens sera libéré des geôles israéliennes. Les otages seront ensuite transférés vers des hôpitaux en Israël.

⚫ Les familles ne seront prévenues qu'une fois que leur proche aura été remis à Israël, ceci afin de ne pas créer de faux espoirs. Elles pourront alors retrouver leur proche dans l'hôpital qui leur aura été indiqué.

Les responsables israéliens estiment qu'il y a de fortes probabilités que l'accord aboutisse à la libération de plus de 50 femmes et enfants et à plus de quatre jours de trêve dans les combats. "Nous savons que le Hamas détient au moins 70 à 80 femmes et enfants et nous pensons que nous pouvons tous les récupérer", ont-ils déclaré.

Selon eux, le Hamas serait prêt à mettre en œuvre la deuxième phase de l'accord et à libérer davantage d'otages pour obtenir davantage de jours de trêve. L’accord prévoit de prolonger la trêve jusqu’à cinq jours supplémentaires – un pour 10 otages supplémentaires libérés.

Selon les estimations israéliennes, 40 enfants de moins de 19 ans et 13 mères sont retenus en otages. Les responsables israéliens ont déclaré qu'ils pensaient que le Hamas n'était pas en possession de tous les enfants.

En outre, plusieurs dizaines de femmes sont retenues en otage, civiles pour la plupart. Les responsables israéliens ont indiqué qu'au début des négociations, le Hamas envisageait de considérer comme soldates toutes les femmes de moins de 54 ans. Israël a cependant refusé d’accepter cette condition, et exigé que seules les femmes qui servaient dans l’armée israélienne lors de leur enlèvement soient désignées comme soldates, ce que le Hamas a finalement accepté. Cinq femmes soldates sont actuellement détenues par le Hamas à Gaza.

Ces responsables ont enfin souligné que la principale préoccupation du Hamas lors des négociations était la trêve dans les combats. Le Hamas a commencé par exiger un mois de trêve, puis deux semaines avant d'accepter finalement de signer l'accord prévoyant une trêve de quatre jours.