Israël-Hamas: pas de trêve ni de libération d'otages avant vendredi

D'autres échanges pourraient intervenir dans le cadre d'une extension de la trêve, avec un total de 100 otages pour 300 prisonniers palestiniens

L'accord de trêve entre Israël et le Hamas, prévoyant la libération de 50 otages en échange de 150 prisonniers palestiniens, n'entrera pas en vigueur avant vendredi, ont annoncé jeudi des responsables israéliens. Après le feu vert du gouvernement israélien et l'accord du Hamas, le Qatar avait annoncé mercredi le "succès" de sa médiation pour une trêve renouvelable de quatre jours dans les combats, doublée d'un échange d'otages et de prisonniers.

Chaque jour, un certain nombre d'otages seront libérés, et ce nombre devrait atteindre 50 au 4e jour

Des médias et des responsables avaient affirmé que la trêve entrerait en vigueur jeudi matin, un responsable du Hamas disant s'attendre ce jour-là à "un premier échange de 10 otages contre 30 prisonniers.

Mais le chef du Conseil national de la sécurité israélien, Tzachi Hanegbi, a déclaré, dans la nuit, que la libération des otages n'interviendra "pas avant vendredi" et que les négociations "se poursuivent sans cesse", sans épiloguer sur les dernières tractations en cours. Par conséquent, il n'y aura "pas de pause" dans les combats jeudi, a indiqué dans la foulée un responsable israélien. Dans la nuit, l'agence de presse palestinienne Wafa a fait état de frappes israéliennes dans différents secteurs de la bande de Gaza.

Selon cette source citée par CNN, Israël a décidé de reporter la mise en œuvre de l'accord à vendredi, en coordination avec le Qatar et l'Égypte, afin de minimiser les dommages dans le cadre de l'accord.

Le président américain Joe Biden a discuté séparément avec l'émir du Qatar Tamim ben Hamad al-Thani, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, Washington était impliqué dans la médiation avec Doha et Le Caire. Selon la Maison Blanche, MM. Biden et al-Thani se sont engagés "à rester en contact étroit jusqu'à ce que l'accord soit pleinement mis en œuvre".

La principale association de familles d'otages s'est déclarée "heureuse" de l'annonce d'un accord pour une "libération partielle" de 50 otages, des enfants et des femmes, mais a dit ne pas savoir pour l'instant "qui sera libéré et quand". Détaillant les modalités de l'accord, le porte-parole des Affaires étrangères du Qatar, Majed Al-Ansari, a indiqué que "chaque jour, un certain nombre d'otages seront libérés, et ce nombre devrait atteindre 50 au 4e jour" de trêve. L'accord ne prévoit pas la libération de militaires enlevés.

Israël a diffusé une liste de 300 prisonniers palestiniens susceptibles d'être relâchés (33 femmes, 123 adolescents de moins de 18 ans, et 144 jeunes d'environ 18 ans). Parmi eux, 49 membres du Hamas. Selon les autorités israéliennes, d'autres échanges pourraient intervenir dans le cadre d'une extension de la trêve, avec un total de 100 otages pour 300 prisonniers palestiniens.