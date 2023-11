Le fils d'un député du Hezbollah tué dans un bombardement israélien au Liban

Selon le groupe terroriste, Abbas Raad est mort avec quatre autres de ses membres dans une frappe israélienne dans le village de Beit Yahoun

Le fils de Mohamed Raad, président du groupe du Hezbollah au parlement libanais, et quatre autres combattants ont été tués mercredi dans un bombardement israélien dans le Sud du Liban, a annoncé le mouvement terroriste chiite allié du Hamas palestinien. Abbas Raad "est tombé en martyr sur la route de Jérusalem", a écrit le Hezbollah dans un communiqué, employant les termes qu'il utilise pour annoncer la mort d'un de ses combattants depuis le début, le 7 octobre, de la guerre entre Israël et Gaza.

Le Hezbollah a publié d'autres communiqués avec les identités et les photos des quatre autres combattants tués. Le fils de M. Raad "a été tué, avec d'autres membres du Hezbollah" dans une frappe israélienne sur une maison du village de Beit Yahoun, a précisé une source proche de la famille, qui a requis l'anonymat.

L'agence de presse officielle libanaise a rapporté mercredi soir qu'"une attaque aérienne lancée par l'ennemi israélien (...) sur une maison à Beit Yahoun a tué quatre personnes" et en a blessé d'autres, sans identifier les victimes. De son côté, l'armée israélienne a annoncé mercredi soir avoir frappé un certain nombre de cibles du Hezbollah et de points d'origines de tirs en provenance du Liban, y compris une cellule terroriste du Hezbollah, et des infrastructures.

Depuis le 7 octobre, la frontière entre le Liban et Israël est le théâtre de nombreux échanges de tirs, principalement entre Israël et la milice du Hezbollah, soutenue par l'Iran, mais aussi des groupes palestiniens, ce qui fait craindre une extension du conflit. Ces affrontements ont fait 107 morts côté libanais, dont au moins 75 membres du Hezbollah. Côté israélien, six soldats et trois civils ont été tués, selon les autorités. Sept terroristes du Hezbollah ont par ailleurs été tués en Syrie.