Israël-Hamas : les raisons du report de la libération des otages

Des divergences sur plusieurs aspects de l'accord pour la libération des otages sont apparues mercredi lors de discussions entre les responsables israéliens gérant le dossier de la libération des otages et des prisonniers, le chef du Mossad David Barnea, et le général de réserve Nitzan Alon, et des hauts fonctionnaires qataris.

Selon une source citée par le radiodiffuseur public Kan, le Hamas a insisté pour modifier plusieurs points de l'accord. Par ailleurs, les annonces de mercredi sur un cessez-le-feu qui aurait dû commencer à 10h00 ont été publiées avant même que Barnea et Alon ne se rendent au Qatar et finalisent l'accord.

"Nous n'avons pas réagi aux publications pour la simple raison que nous savions que l'accord n'était pas encore conclu", a déclaré la source. Par ailleurs, l'entourage du Premier ministre Benjamin Netanyahou a souligné que, tant que l'accord n'est pas signé, la guerre se poursuivra. "Il n'y a aucune pause ni trêve", ont déclaré les proches du Premier ministre. Une source israélienne a confirmé qu'il y avait un retard de 24 heures car l'accord n'avait pas été signé par le Qatar et le Hamas. Une autre source politique expliqué que "les Qataris nous ont informés vers 23h que le Hamas n'avait pas signé l'accord. Il semble que ce soit une question entre eux". Mais un responsable palestinien a indiqué jeudi que la trêve dans la bande de Gaza avait été repoussée en raison de discussions "de dernière minute" sur les "noms des otages israéliens et les modalités de leur remise" à une tierce partie.

Cependant, des sources indiquent que les responsables israéliens sont optimistes quant à la conclusion de l'accord, et que la libération des premiers otages pourrait intervenir vendredi matin. Le chef du Bureau de lutte contre le terrorisme, Tzachi Hanegbi, a affirmé hier soir que "les négociations pour la libération de nos otages progressent et se poursuivent en permanence. Le début de la libération se fera selon l'accord original entre les parties et pas avant vendredi".

De son côté, la Maison Blanche a affirmé que l'accord reste en vigueur. Selon Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, les parties travaillent sur les détails logistiques finaux, surtout pour le premier jour de mise en œuvre". "Notre point de vue est qu'il ne faut rien laisser au hasard quand il s'agit de ramener les otages chez eux. Notre principal objectif est de s'assurer qu'ils soient ramenés chez eux en toute sécurité. C'est en cours, et nous espérons que la mise en œuvre commencera vendredi matin", a ajouté Watson.