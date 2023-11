Gaza: le directeur de l'hôpital Shifa arrêté par Israël alors qu'il partait pour le sud

Mohammed Abou Salmiya est interrogé par les agents du Shin Bet et du renseignement militaire

Le directeur de l'hôpital Shifa dans la ville de Gaza a été arrêté par les forces israéliennes jeudi matin, comme d'autres membres du personnel médical, a déclaré un médecin de l'hôpital. "Mohammed Abou Salmiya a été arrêté avec plusieurs autres médecins seniors", selon Khalid Abu Samra, chef de département à l'hôpital. La radio de l'armée a rapporté qu'Abu Salmiya a été appréhendé alors qu'il était sur le point de rejoindre le sud de la bande via un couloir humanitaire ouvert par Tsahal. Selon le Tsahal a confirmé que son arrestation, après la découverte de nombreuses preuves que le lieu, sous sa direction, servait de quartier général pour l'organisation terroriste Hamas.

Selon l'armée israélienne et le Shin Bet, "le Hamas a exploité de nombreuses ressources pour maintenir le système de tunnels qu'il a construit sous l'hôpital. De plus, il a stocké de nombreux moyens de combat dans l'hôpital et ses environs. En outre, après le massacre qu'il a commis le 7 octobre, l'organisation a utilisé l'hôpital comme abri pour ses terroristes et y a même emmené des otages israéliens.

L'hôpital Shifa a été un point central de l'opération israélienne contre le Hamas à Gaza, déclenchée le 7 octobre. Depuis le début de la guerre, Israël a présenté des preuves pour étayer ses allégations selon lesquelles le Hamas utilise l'hôpital Shifa comme un centre opérationnel et de commandement majeur. Les États-Unis ont plus tard corroboré les preuves présentées par Israël.

Les troupes de Tsahal sont entrées pour la première fois dans l'hôpital le 15 novembre et ont progressivement travaillé dans le complexe pour découvrir les bunkers et tunnels souterrains exploités par le Hamas. Lors des premières fouilles effectuées à l'intérieur de l'hôpital, les troupes ont découvert des fusils d'assaut, des grenades et d'autres équipements militaires cachés dans les services de l'hôpital.

Israël a également publié des images de surveillance de l'hôpital du 7 octobre, montrant des terroristes du Hamas amenant un citoyen népalais et un citoyen thaïlandais, qui avaient été enlevés d'Israël le 7 octobre, au centre médical. D'autres images publiées, provenant des caméras de surveillance de Shifa, montrent des terroristes du Hamas à l'intérieur de l'hôpital et à l'extérieur des chambres des otages, ainsi que des véhicules de Tsahal volés et emmenés au centre médical.