Khaled Meshaal accusé de s'ingérer dans les affaires politiques du Maroc

Le dirigeant du Hamas a appelé les citoyens marocains à renverser l'accord de paix entre le Maroc et Israël

Le chef du bureau politique du Hamas à l'étranger, Khaled Meshaal, a provoqué une vague d'indignations au Maroc après un discours perçu comme une incitation contre la sécurité nationale marocaine. Meshaal a appelé les citoyens marocains à renverser l'accord de paix entre le Maroc et Israël, rapporte le journal Al-Arab de Londres. Lors d'une réunion de solidarité avec les Palestiniens qui s'est tenue à Rabat, dimanche dernier, Meshaal a invité, via un appel vidéo, le peuple marocain à rejeter la normalisation des relations avec Israël, qualifiant cette politique de "grave erreur" que le royaume doit corriger.

"Ce serait un véritable soutien à la Palestine, qui mettrait la pression sur Israël et ses alliés. Nous voulons un mouvement politique de toute la nation, y compris du Maroc qui a une responsabilité historique envers Jérusalem et est un pays influent et respecté. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est un front politique qui dit 'non' à l'agression israélienne, qui transcende les différends et s'unit contre Israël", a-t-il affirmé.

Ses propos ont été largement interprétés comme une ingérence dans les affaires internes du Maroc, provoquant une vague de réactions négatives, aussi bien au sein de la population que parmi les décideurs politiques. Noufel Bouamri, un politicien marocain, a affirmé au journal Al-Arab que les déclarations de Meshaal étaient "passionnées et toxiques", soulignant que le Maroc est autonome dans ses décisions diplomatiques et politiques. Bouamri s'est également interrogé sur les motivations de Meshaal pour cibler spécifiquement le Maroc en cette période, suggérant une possible faiblesse au sein du Hamas.

MAP / AFP Le roi du Maroc Mohammed VI

Malgré les critiques de certains groupes islamiques au Maroc concernant les relations avec Israël, les autorités marocaines ont maintenu une position équilibrée, en soutenant la Palestine tout en préservant leurs liens diplomatiques avec Israël. Des personnalités marocaines ont cependant signé une pétition exigeant l'annulation de la normalisation des relations avec Israël, arguant qu'elle contribue à la poursuite des conflits et des crimes.