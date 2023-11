Israël va déployer un dispositif militaire pour accueillir les otages

La délégation comprendra des ambulances et des hélicoptères qui procéderont à une première évaluation médicale, puis à leur transfert vers un hôpital

L'armée israélienne se prépare à accueillir les premiers otages qui pourraient être libérés vendredi matin, avec une délégation militaire qui va être déployée dans la zone des passages de Kerem Shalom et Nitzana face à la bande de Gaza et au Sinaï. Les derniers détails sont actuellement finalisés avec le Hamas, avec la médiation du Qatar. La délégation, dirigée par le chef de l'unité militaire et de renseignement pour les efforts de libération des otages, le général de réserve Nitzan Alon, comprendra des ambulances et des hélicoptères pour accueillir les otages, procéder à une première évaluation médicale, à la vérification de leur identité et, en effet, à leur transfert vers un hôpital.

L'armée estime que la première journée de la libération des otages sera très instructive pour la suite du processus. Tsahal a également prédit des "moments terribles, ainsi que des moments de joie", qui pourraient survenir dans les prochains jours. Selon différentes sources, Tsahal n'a pas l'intention de donner les noms des otages libérés afin d'éviter la désinformation et la confusion parmi les familles. Les noms seront rendus publics uniquement après qu'une confirmation officielle sera transmises aux familles concernées. Elles pourront alors retrouver leur proche dans l'hôpital qui leur aura été indiqué.

SAID KHATIB / AFP La porte principale du point de passage de Kerem Shalom avec Israël à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 4 août 2022.

L'armée israélienne se tient prête également à contrer d'éventuelles perturbations de l'ordre public causées par des habitants de Gaza qui essaieraient de se diriger vers le nord de la bande de Gaza. Des mesures strictes seront appliquées aux points de contrôle situés dans le corridor de Netzarim, au sud de la ville de Gaza, où des méthodes de dispersion des foules seront employées si nécessaire. Le chef d'état-major a donné des instructions claires aux commandants sur le terrain, leur ordonnant de maintenir une posture combative active jusqu'à la réception d'un ordre formel de cessez-le-feu. En cas de violations importantes de cette trêve, il a été souligné que les opérations militaires devraient reprendre immédiatement.