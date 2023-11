Antisémitisme : Arthur contraint de vivre sous protection policière renforcée depuis le 7 octobre

"Nous sommes en France et j'ai des agents qui protègent ma famille et moi-même parce que je suis juif, c'est lunaire"

Arthur et sa famille désormais contraints de vivre sous protection policière renforcée, en raison des prises de position pro-israéliennes de l'animateur depuis le 7 octobre. "Nous sommes en France et j'ai des agents qui protègent ma famille et moi-même parce que je suis juif, c'est lunaire", a déploré Arthur sur France Inter ce jeudi.

Alors qu'il a fait partie des rares artistes à prendre la parole pour exprimer leur effroi après les massacres du Hamas et appeler à la libération des otages, celui qui est aussi producteur assure qu'il n'aurait "jamais imaginé recevoir autant de messages d'insultes et de menaces", soulignant avoir reçu, à un moment, l'équivalent de "1000 messages minute".

Le 6 novembre dernier, un homme de 29 ans a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en Gironde, suspecté de lui avoir envoyé des menaces de mort antisémites, ainsi qu'à Cyril Hanouna.

Arthur, pourtant loin d'être dissuadé, a une nouvelle fois fait part de son indignation quant au traitement de la question des victimes et otages français, bien trop négligée à ses yeux. "Il y a 40 de nos compatriotes qui sont morts. Leur a-t-on rendu un quelconque hommage ?", a-t-il demandé sur France Inter. "Il y a huit otages français aux mains du Hamas. S'est-on mobilisé en France pour réclamer leur libération ?"

Interrogé sur une éventuelle résurgence de l'antisémitisme, l'animateur, qui a pris part à la grande manifestation à Paris pour dénoncer ce fléau, a estimé qu'il n'y avait rien de nouveau dans la haine antijuive, et qu'elle avait toujours été "latente". "Simplement là elle est en roue libre, elle s'exprime ouvertement, encouragée également par certain partis politiques", a-t-il dit.