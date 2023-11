Avant le 7 octobre, Tsahal avait mis la main sur un plan du Hamas détaillant les attaques

Dans les échelons supérieurs de Tsahal, il a été estimé qu'un tel scénario d'attaque relevait de la pure utopie

Avant le 7 octobre, l'armée aurait mis la main sur un manifeste du Hamas détaillant de manière très large un projet "d'occupation de la division de Gaza", en référence au territoire israélien bordant la bande de Gaza. Selon l'information rapportée ce jeudi par la chaîne Kan, les objectifs mentionnés dans ce document incluaient l'occupation de tous les avant-postes et bases de la division sud, la prise des kibboutz, le meurtre des habitants et leur enlèvement, ainsi que l'occupation des villes de Sderot, Netivot et Ofakim.

Le plan détaillait même la méthode d'attaque des commandos Nukhba du Hamas, censés franchir la clôture frontalière en utilisant des missiles antichar, des explosifs, des tunnels, des parapentes, des camionnettes et des motos, pendant que des milliers de roquettes et d’obus de mortier sont tirés sur Israël. Il prévoyait également des exercices destinés à tromper la vigilance de l'armée israélienne ainsi que des émeutes à la frontière les samedis et jours fériés, afin d'habituer l'armée à la présence de la force Nukhba et d'endormir sa méfiance.

Dans les mois qui ont suivi, l’armée israélienne a assisté à des exercices des commandos terroristes mettant la théorie en pratique. Ces exercices simulaient l’occupation d’un kibboutz, le tir de missiles antichar, le tir réel d’un missile anti-aérien et autres. Les soldats postés à la frontière se sont rendus compte que ces exercices étaient très inhabituels, et certains y ont vu la preuve flagrante des intentions du Hamas.

L'information est alors remontée aux échelons supérieurs de Tsahal, où il a été estimé qu'un tel scénario d'attaque relevait de la pure utopie. A leurs yeux, le Hamas ne disposait pas d'une telle capacité opérationnelle. Malgré l'insistance d'un officier, selon lequel l'organisation terroriste préparait une offensive d'une ampleur jamais vue à l'occasion du 50e anniversaire de la guerre de Kippour, son avis a été mis de côté. La suite de l'histoire est connue.

