Les 13 premiers otages devraient être libérés à 16h et accueillis dans différents hôpitaux israéliens

49 jours après ce samedi noir du 7 octobre, durant lequel 1200 personnes ont été massacrées en Israël et quelque 240 kidnappés, un peu moins d'un mois après le début de l'incursion terrestre de l'armée israélienne à Gaza, un accord de trêve a été conclu sous l'égide du Qatar. Ce vendredi à 7h a démarré un cessez-le-feu de quatre jours, durant lesquels 50 otages, femmes et enfants seront libérés à raison de 13 par jour environ en contrepartie d'un arrêt des combats et de prisonniers palestiniens, femmes et enfants. A l'issue des ces quatre journées, un même accord pourrait être renouvelé pour six jours supplémentaires et une nouvelle quarantaine d'otages. Une négociation que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a admis "difficile" tout en assurant que la guerre continuera, "jusqu'à éradication totale du Hamas, et le retour de tous les otages".