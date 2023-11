13 otages attendus à 16h, le pays retient son souffle

Les représentants de Tsahal identifieront physiquement les otages, qui feront ensuite l'objet d'un premier examen médical

13 personnes, qui ont enlevées dans le même kibboutz (des enfants et parents de mêmes familles), seront libérées par le Hamas vendredi à 16h et transférées à la Croix-Rouge, qui les remettra à l'armée israélienne au point de passage de Rafah. Les représentants de Tsahal identifieront alors physiquement les otages, qui feront ensuite l'objet d'un premier examen médical. Dans la soirée de jeudi, les familles d'otages ont été toutes été contactées. Si certaines ont connu un immense soulagement, la plupart ont vécu des moments extrêmement difficiles et une immense déception.

Les personnes libérées pourront ensuite parler au téléphone à leurs proches. Depuis le poste frontière de Rafah, elles seront transportées par hélicoptère jusqu'à la base de Hatzerim, puis de là vers cinq hôpitaux répartis dans tout le pays, notamment l'hôpital Soroka de Beersheva, le plus proche, où ils seront accueillis dans des complexes séparés. Leurs familles se rendront sur place pour les voir et seront hébergées à proximité. Dans un premier temps, seuls les adultes seront interrogés par les services de sécurité du Shin Bet. Ce n'est que plus tard, en coordination avec les familles, que les enfants pourront être interrogés à leur tour.

35 enfants et 65 femmes ont été kidnappés par le Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël.