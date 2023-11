Des fiancés rescapés du 7 octobre amputés de la même jambe

"Il y a des moments où je ne veux même pas que ma famille me voie. Mais avec Ben je n'ai pas de problème, car ce que ce que je traverse, il le vit aussi"

Gali et Ben sont en couple depuis sept ans et projettent de se marier, pour le meilleur et pour le pire. Sauf que le pire leur est sans doute déjà arrivé. Alors qu'ils se trouvaient au Festival Nova à Re'im ce maudit 7 octobre pour fêter l'anniversaire de Ben, ils ont été victimes du même tir de grenade dans un abri où ils s'étaient réfugiés avec des dizaines d'autres personnes. Tous deux grièvement blessés, les médecins ne savaient pas s'ils parviendraient à les sauver. Six semaines après la tragédie, tous deux sont pourtant bien en vie, mais avec une jambe en moins pour chacun, la droite.

"C'est dingue que nous ayons perdu la même jambe", dit la jeune femme. "Je ne sais pas comment j'aurais fait pour tenir le coup si Gali n'avait pas été à mes côtés", dit Ben. Tous deux ont passé leurs longues semaines d'hospitalisation dans un lit côte à côte, soignés pour une blessure identique.

Si Ben travaille dans l'immobilier, le football est "toute sa vie". "J'ai joué en ligue nationale à Nazareth-Illit, Kafr Qassem et Ashdod, en première division", dit-il avec fierté. Il évoque ensuite sa demande en mariage à Gali, cet été, lors d'un voyage à Venise. Mais l'étincelle dans ses yeux disparaît au moment d'évoquer l'attaque du Hamas au Festival Nova.

"On a commencé à entendre des coups de feu. On a couru vers notre voiture, mais des gens nous ont fait signe de ne pas aller dans cette direction. Nous avons alors vu un policier qui nous a montré un abri où nous nous sommes réfugiés. On entendait les terroristes se rapprocher. Puis ils ont commencé à tirer sur les gens qui étaient à l'entrée de l'abri. Quelqu'un a ensuite crié "grenade !", et nous nous sommes évanouis", raconte Gali.

"Quand j'ai rouvert mes yeux, je me suis mise à toucher mes membres. C'est là que j'ai compris qu'il me manquait une jambe. 'Je n'ai plus de jambe, je n'ai plus de jambe!', ai-je crié. A ce moment, j'ai entendu Ben qui disait : "Garde tes forces, ne crie pas. Si c'est notre destin, si c'est ce qui doit arriver, au moins nous sommes ensemble.' J'avais le sentiment que c'était la fin", dit Gali.

Un policier a ensuite demandé à plusieurs automobilistes indemnes de faire des allers retours pour aller chercher les blessés, et les transporter jusqu'aux ambulances qui attendaient à l'entrée du site. "On m'a transportée en dehors de l'abri", poursuit Gali. Lorsque Ben est sorti à son tour et qu'il l'a vue allongée, il a pensé qu'elle était morte.

"Je suis arrivé à l'hôpital Soroka et mes résultats d'examen étaient très mauvais. Les médecins étaient sûrs que je ne tiendrais pas", relate le jeune homme. Il est pourtant opéré avec succès, et alors qu'il est allongé sur son lit, il voit passer Gali, allongée elle aussi. "Nous nous sommes regardés, et nous avons compris que nous avions tous les deux survécu", disent-ils avec émotion.

"Il y a des moments où je ne veux même pas que ma famille me voie. Mais avec Ben je n'ai pas de problème, car ce que ce que je traverse, il le vit aussi. Il y a des moments où je suis plus optimiste. Je me dis que ça va aller, que ce n'est qu'une jambe. Et d'autres où je ne me reconnais plus", confie la jeune femme.

Ben et Gali puisent des forces la perspective de leur prochain mariage. Tous deux se concentrent désormais sur leur rééducation, et espèrent d'ici là pouvoir porter chacun une prothèse afin de marcher fièrement vers la houppa.