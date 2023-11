Cessez-le-feu : ce qui est prévu pour Israël et Gaza

Durant les quatre jours de trêve, une cinquantaine d'otages israéliens seront libérés en échange de 150 prisonniers palestiniens

Le cessez-le-feu temporaire entre Israël et le groupe terroriste du Hamas à Gaza est entré en vigueur vendredi matin à 7h, heure locale. L’accord entre les deux parties, négocié par le Qatar et les États-Unis, prévoit la suspension de toutes les hostilités pendant au moins quatre jours dans la bande de Gaza. Dans le cadre de cet accord, sur quatre jours, le Hamas libérera une cinquantaine d’otages kidnappés le 7 octobre, en échange de 150 prisonniers palestiniens détenus en Israël. Les personnes libérées de part et d'autre sont des femmes et des enfants.

Article 27A of the Israeli copyright law Les enfants otages aux mains du Hamas

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a précisé jeudi, en conférence de presse, que les prisonniers palestiniens libérés ne concernerait pas ceux condamnés pour meurtre.

"Notre objectif est de ramener tout le monde, y compris Hadar Goldin, Oron Shaul, Avera Mengistu et Hisham El-Sayed", a-t-il ajouté en référence à d'autres prisonniers israéliens vivants ou morts, détenus par le Hamas depuis plusieurs années.

Dans le cadre de l'accord, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) devrait être autorisée à rendre visite aux otages qui ne seront pas libérés, malgré des informations israéliennes selon lesquelles le Hamas n’autoriserait finalement pas de telles visites.

Selon les données israéliennes, la liste des personnes enlevées susceptibles d'être incluses dans les différentes étapes de l'accord, qui pourrait être prolongé jusqu'à dix jours, comprend 98 enfants et femmes, le Hamas estimant connaître ou pouvoir retrouver 75 d'entre eux. Israël recevra chaque soir la liste des otages qui seront libérés le lendemain, ce qui devrait concerner une douzaine de personnes chaque jour. Ils seront pris en charge par la Croix-Rouge, avant d’être remis à l’armée israélienne.

L'accord stipule également que quatre camions de carburant, quatre de gaz ménager ainsi que 200 d’aide humanitaire entreront chaque jour à Gaza. En outre, Israël cessera le survol du nord de la bande de Gaza pour recueillir des renseignements pendant six heures chaque jour, entre 10h et 16h, le Hamas voulant éviter que l'Etat hébreu ne recueille des informations sur l'endroit où sont cachés les otages. Israël a déclaré qu'en cas de violation de l'accord, Tsahal attaquera à nouveau, faisant payer "un lourd tribut" aux organisations terroristes.