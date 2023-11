Equivalence entre prisonniers palestiniens et otages, la journaliste de Sky News s'explique

"J'ai donné près de 150 interviews à la télévision et à la radio, on m'a posé beaucoup de questions stupides, mais celle-là bat tous les records" (Eylon Levy)

La présentatrice de la chaîne britannique Sky News, Kay Burley, a tenté de justifier vendredi matin la question posée au porte-parole du gouvernement israélien, Eylon Levy, jeudi, qui avait suscité l’indignation, qui avait relevé "la différence de ratio entre 150 prisonniers palestiniens et 50 otages israéliens". "Nous présentons souvent à la personne interrogée un côté de l'argument afin qu'il puisse proposer un contre-argument", a-t-elle écrit sur son compte X (anciennement Twitter). "Hier, j'ai soulevé le point de vue controversé d'un invité précédent pour permettre à un autre de répondre. Chaque matin, nous nous engageons à présenter équitablement l'actualité de cette guerre", a-t-elle ajouté.

Kay Burley avait suscité l’indignation jeudi, en insinuant qu'Israël considérait que la vie d'un Palestinien avait moins de valeur que celle d'un Israélien. Relevant que 150 prisonniers sécuritaires palestiniens - reconnus coupables d'attaques au couteau, d'attaques à la voiture bélier, de fusillades ou d'association avec des organisations terroristes - seraient libérés par l'État hébreu en échange de 50 otages, la journaliste a laissé le porte-parole du gouvernement israélien, Eylon Levy, sans voix. "J'ai parlé avec un spécialiste de la négociation en otages concernant le 'taux de change' qui prévaut dans cet accord", a-t-elle dit.

"Il a noté la différence de ratio entre les 50 otages que le Hamas a promis de libérer et les 150 prisonniers palestiniens qu'Israël s'est engagé à relâcher. Israël ne pense-t-il pas que la vie des Palestiniens a autant de valeur que la vie des Israéliens ?", a-t-elle lancé ensuite, provoquant la stupéfaction du porte-parole israélien.

"J'ai donné près de 150 interviews à la télévision et à la radio, on m'a posé beaucoup de questions stupides, mais celle-là bat tous les records", a déclaré Eylon Levy à la chaîne israélienne N12 après son interview sur Sky News. "C'est incroyable qu'il y ait des gens qui pensent de cette façon. Peu importe ce que nous faisons et ce que nous sacrifions, ils trouvent toujours un moyen de déformer la réalité et de nous faire passer pour les méchants", a-t-il déploré. "Nous devons constamment faire face à des absurdités".