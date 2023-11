Opération "Portes du ciel" : Israël se prépare à accueillir les premiers otages libérés

Tsahal a préparé des points d'accueil initiaux, où des soins médicaux seront prodigués si nécessaire

L'armée israélienne a achevé vendredi ses préparatifs pour l'accueil des premiers otages libérés, nommant cette opération "Portes du ciel". En coopération avec les ministères gouvernementaux et les organismes de sécurité, Tsahal a préparé des points d'accueil initiaux, où des soins médicaux seront prodigués si nécessaire. Les rapatriés seront ensuite escortés vers les hôpitaux israéliens où ils rencontreront leurs familles.

IDF Spokesperson Un hélicoptère prêt à accueillir les premiers otages israéliens libérés

Le porte-parole de Tsahal a demandé au public de faire preuve de patience et de sensibilité et de respecter la vie privée des rapatriés et de leurs familles. Il a également appelé à s'en tenir aux annonces et aux mises à jour provenant uniquement de sources officielles et d'éviter de diffuser des informations non vérifiées.

Tous les otages libérés recevront des écouteurs antibruit spéciaux achetés spécialement pour eux, adaptés aux enfants afin d'adoucir l'expérience de vol et de leur offrir sécurité et tranquillité. Chaque hélicoptère aura à son bord une équipe médicale de l'unité 669, composée d'un commandant, trois combattants et deux médecins.

IDF Spokesperson Un hélicoptère qui transportera les otages libérés

"L’équipage qui prendra en charge les otages a pour instruction d'accomplir sa mission avec courtoisie, modestie et patience", a indiqué Tsahal. Chaque membre devra se "présenter nommément en souriant, maintenir un contact visuel et une distance afin de permettre aux thérapeutes et aux accompagnateurs de faire leur travail de la meilleure façon possible", a poursuivi l’armée.

Les libérés passeront de Gaza vers Israël dans un lieu tenu secret, et de là seront transportés vers la base aérienne de Hatzerim. Après des premiers examens médicaux et psychologiques, les personnes libérées seront transportées par hélicoptère ou minibus vers les hôpitaux pour des examens plus approfondis. Ils resteront en observation pendant au moins 48 heures.

IDF Spokesperson Israël prêt à accueillir les otages libérés

Il n'est pas certain que les otages libérés franchiront la frontière à 16h00 exactement, mais il est possible que cela se produise un peu plus tard. Les responsables israéliens sont toutefois quasi sûrs que leur libération n’interviendra pas plus tôt, à la lumière des expériences passées, le Hamas voudra étirer au maximum le délai imparti.