Le Hamas pourrait libérer 23 otages thaïlandais dans les prochaines heures

Selon une source égyptienne anonyme citée par le site d'information basé à Londres Al-Araby Al-Jadeed, le Hamas devrait libérer sans condition 23 otages thaïlandais à la suite de médiations iraniennes entre le groupe terroriste palestinien et le gouvernement thaïlandais. Cet accord, distinct de la trêve temporaire conclue entre Israël et le Hamas, permettrait à ces ressortissants, pour la plupart travailleurs agricoles dans les fermes et les kibboutz de la bordure de Gaza, de recouvrer leur liberté avant d’être rapatriés par la Thaïlande.

Téhéran a fourni à Bangkok des détails sur l'état de santé des otages "sains et saufs", qui devraient être libérés après 49 jours de captivité. La Thaïlande est l’un des pays les plus touchés par l’attaque terroriste perpétrée le 7 octobre. On dénombre 40 morts et 23 à 25 otages. Auxiliaires de vie et ouvriers agricoles, souvent exilés des régions les plus pauvres du Royaume dans l’espoir de meilleures conditions de vie et de salaire, les travailleurs thaïlandais ont été parmi les premières victimes.

De nombreux récits témoignent d’actes héroïques notamment de la part d’auxiliaires et aidants. Ils sont nombreux à avoir rapidement compris ce qu’il se passait et à avoir décidé de rester auprès de leur patient, le payant de leur vie. Avant le 7 octobre, la Thaïlande comptait 30 000 ressortissants en Israël. Depuis le samedi noir, seuls 8000 ont été rapatriés.