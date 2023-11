LIVEBLOG : Israël : l'état de santé des otages est bon (médecins)

13 nouveaux otages seront libérés samedi

Vendredi soir, Israël a accueilli sur son sol 13 otages Israéliens ainsi que 12 Thaïlandais et un Philippin retenus par le Hamas depuis 49 jours à Gaza. Ce samedi, 13 nouveaux otages seront libérés dans le cadre de l'accord conclu avec le Hamas. La trêve de quatre jours renouvelable, obtenue mercredi par le Qatar avec l'appui des Etats-Unis et de l'Egypte, prévoit la libération de 50 otages retenus dans la bande de Gaza et de 150 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.