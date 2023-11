Israël : 50 jours après, le soulagement des familles de 13 otages

"Les familles des personnes enlevées ne sont pas des affiches, ce ne sont pas des slogans, ce sont de vraies personnes"

Les familles des otages libérés ont pu vendredi soir retrouver leurs proches, 50 jours après leur enlèvement par le Hamas dans le sud d'Israël. Au total, 13 personnes ont eu été relâchées sur la base d'un accord conclu entre Israël et le Hamas qui prévoit une trêve des combats de 4 jours minimum. Yoni Asher, dont la femme et les deux filles ont été libérées et sont arrivées en Israël, a écrit sur son compte Facebook: "Elles sont enfin là, à la maison. Merci à tous du fond du cœur pour votre soutien. Mais, il n’y a pas de victoire tant que tout le monde n’est pas rentré à la maison."

https://twitter.com/i/web/status/1728167981518107013 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Après avoir pu serrer sa famille dans ses bras, Yoni a déclaré dans une vidéo: "Ma femme Doron et mes filles Raz et Aviv, sont rentrées de captivité. Je suis déterminé à sauver ma famille du traumatisme et du terrible cauchemar que nous avons vécu. Des jours difficiles nous attendent. Je suis heureux d'avoir retrouvé ma famille, mais je ne fais pas la fête", a poursuivi Yoni. "Je ne célébrerai pas jusqu'au retour du dernier des kidnappés. Les familles des personnes enlevées ne sont pas des affiches, ce ne sont pas des slogans, ce sont de vraies personnes, et les familles des personnes enlevées sont à partir d'aujourd'hui ma nouvelle famille", a-t-il déclaré.

Courtesy La famille de Margalit Moses, 78 ans, libérée le 24 novembre par le Hamas

Naama Deborah, la nièce d'Adina Moshe, 72 ans a affirmé qu'"après 50 jours de stress, comme tout le peuple d'Israël, il y a un sentiment de bien-être, de joie et d'espoir que tout le monde revienne".

La famille Munder-Zachari a quant à elle appris que Ruthie, Keren et Ohad, 9 ans, étaient arrivés en Israël sains et saufs, affirmant "c'est un jour déterminant dans nos vies, mais nous n'arrivons toujours pas à réaliser les épreuves que nous traversons. Nous prions et souhaitons le retour de notre bien-aimé Avraham Munder, 78 ans, (kidnappé avec elles) et de toutes les personnes enlevées". 13 nouveaux otages devraient être libérés dans la journée et rentrer en Israël.​