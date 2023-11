"Elle ne sait rien des voisins qui ont été kidnappés ou tués et ne sait pas non plus que son petit-fils est encore retenu en otage"

Sa photo avait fait le tour du monde. Yaffa Adar, 85 ans avait été kidnappée dans son kibboutz par le Hamas et emmenée sur une voiturette à Gaza le 7 octobre. Elle a été libérée vendredi soir, avec 12 autres Israéliens et a pu retrouver sa famille.

27a Yaffa Adar enlevée le 7 octobre par le Hamas

Son petit-fils aîné Tamir, âgé de 38 ans et père de deux enfants, est toujours aux mains du Hamas. Yaffa a été transférée à l'hôpital Wolfson et a pu retrouver les siens. "Il y avait une tension folle hier. Nous nous sommes réunis pour voir si cela se passait réellement, et quand je l'ai vue à la télé sur ses deux jambes, j'étais tellement heureuse. C'était comme si nous avions reconquis Jérusalem", raconte sa belle-fille Yael.

Yaffa Ader, est l'une des fondatrices du kibboutz Nahal Oz, elle est mère de trois enfants, grand-mère de huit petits-enfants et arrière-grand-mère de sept arrière-petits-enfants. "Nous devons nous rappeler que depuis le jour où elle a été kidnappée, elle ne sait pas grand-chose. Elle ne sait rien des voisins qui ont été kidnappés ou tués et ne sait pas non plus que son petit-fils est encore retenu en otage", a déclaré Yael. "Nous allons à son rythme et ne voulons pas la brusquer".

"Je sens que le peuple d'Israël est avec nous, et j'ai besoin qu'il reste avec nous, mais je veux que nous n'oubliions pas tous ceux qui ne sont pas encore revenus et nous ne garderons pas le silence jusqu'à ce que le dernier des kidnappés rentre chez lui", a déclaré Yael, dont le fils Tamir est toujours en captivité.