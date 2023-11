Guerre Israël-Hamas : la voix des Arabes israéliens

"La solidarité, la compassion, l'humanité et le désir d'une vie sûre ne peuvent pas être anéantis" par le Hamas

La guerre du 7 octobre en Israël, initiée par le Hamas avec une attaque sanglante sans précédent, a provoqué une onde de choc dans le pays, ébranlant plus ou moins la coexistence et la confiance entre Arabes et Juifs au sein de l’Etat d’Israël. La guerre a cependant considérablement augmenté le sentiment de solidarité envers Israël de la minorité arabe qui représente 21% des habitants. Selon un sondage de l’IDI (Institut israélien de démocratie), 70% d’entre eux ont répondu se sentir partie prenante du pays, contre 48 % en juin. Plus de deux millions d'Arabes résident en Israël où cohabitent Juifs et musulmans. Comment vivent-ils ce nouveau conflit, quel impact a-t-il sur leur quotidien et comment envisagent-ils l’avenir après la guerre au côté du peuple juif? Reportage.

"On sent clairement le changement d’attitude des Juifs envers nous, un changement qui naît de la douleur et de l’étonnement et c'est de là que vient d’ailleurs l'aversion pour les Arabes... Le fait même que la tragédie ait frappé des gens qui étaient à gauche a fait basculer leurs idéaux et renforcé les revendications de la droite", affirme Lina, Arabe israélienne chrétienne originaire de Nazareth à i24NEWS.

D’après un médecin Arabe israélien qui dirige l’association Abraham Initiatives, depuis le 7 octobre, "les relations entre Juifs et Arabes se détériorent." Il raconte que les Arabes ont même peur de retourner travailler dans les hôpitaux à cause de leur image car beaucoup de Juifs ne font pas la différence entre le Hamas, les civils de Gaza et les Arabes israéliens.

Toutefois, même si certains constatent davantage de racisme et de méfiance de la part des citoyens juifs, la plupart des Arabes israéliens expriment leur désir de continuer à vivre en paix en Israël, affirmant avoir été touchés de la même manière par les massacres du 7 octobre qui ont frappé sans distinction Juifs et Arabes.

"Les Arabes israéliens sont entrés dans la guerre alors qu'ils étaient déjà à genoux en raison de la violence qui fait rage dans la société arabe. Les crimes n’ont pas cessé pendant cette période et ce qui est le plus ahurissant, c’est que les gens ne se sentent pas en sécurité chez eux. C’est une situation que nous n’avons jamais connue, à laquelle il faut ajouter le nombre inimaginable de victimes et d’otages bédouins enlevés à Gaza le 7 octobre. Les gens pleurent toujours leurs proches et prient pour le retour des captifs", a déclaré Kaid Abulatif, entrepreneur et directeur artistique du Théâtre Alyamama à Rahat.

Rahat Community Center Kaid Abu Latif

Dans la communauté bédouine, 17 personnes ont été tuées, 6 ont été enlevées à Gaza, 10 ont été blessées physiquement et 110 (enfants et adultes) souffrent de traumatismes psychologiques. Par ailleurs, 10 héros bédouins ont permis de sauver des civils juifs et arabes des atrocités du Hamas.

"Le coup reçu par la société bédouine du Néguev est l'un des plus grands de notre histoire. Mais les citoyens se sont relevés plus forts de ce drame et ont affirmé que nous étions tous frères, mais cette fois, nous faisons bel et bien partie de la solution et non du problème. Les peuples juifs et arabes l’ont bien compris, et j’espère que le gouvernement mesurera l’ampleur de l’enjeu, comme tous les citoyens d’Israël", a déclaré Kaid.

Dans le Néguev, environ 120 000 habitants vivent dans 35 localités bédouines non reconnues, sans abris, ni alertes ni protection du Dôme de fer. Les organisations de la société civile ont appelé à l'aide et des canalisations d'égout en béton ont été installées pour protéger la population des tirs de roquettes en provenance de Gaza, alors que des enfants ont été tués en raison du manque d’abris.

"Il existe de nombreuses alternatives plus respectables et plus valables. Dans les commissions de la Knesset, on constate du positif quant à l’évolution de la situation des Bédouins et je veux continuer à être optimiste et croire que les choses vont changer pour le mieux", commente Kaid.

Centre communautaire de Rahat Collecte de dons à Rahat, Israël

Comment ont-ils personnellement vécu le 7 octobre?

"C’est une expérience inimaginable. La douleur face à la grandeur de l’événement m'accompagne encore à la vue des images de destruction, de mort et de perte. Il est choquant d'apprendre que des familles entières ont disparu et les scènes d'enlèvement sont encore plus terribles. Nous avons du mal à croire que quelque chose comme cela se soit produit sans que personne n’ait pu intervenir, c’est la sidération", raconte Lina.

Kaid affirme quant à lui qu’il s’agit d’un "désastre d'une ampleur énorme".

"Des personnes avec qui nous avons grandi dans le même quartier ne sont plus en vie, elles se souciaient uniquement de subvenir aux besoins de leur famille et travaillaient 7 jours sur 7 pour gagner dignement leur vie. Des jeunes hommes et femmes bédouins du Néguev qui travaillaient dans les champs, dans les granges ou dans les fermes ont été tués. À mon avis, nous n’avons pas encore dépassé le stade du post-traumatisme, nous sommes encore traumatisés et il nous faudra du temps pour sortir de ce chaos", déclare-t-il.

Si les Arabes israéliens se sont sentis particulièrement concernés par l’attaque du 7 octobre, ils ne sont pas forcément d’accord avec la manière dont la riposte israélienne est organisée à Gaza.

Pour Lina, l’opération de Tsahal à Gaza "est trop dure". "C’est très difficile pour moi de voir les destructions et les déplacements de population, il est évident que des personnes innocentes ont payé un prix insupportable. La guerre dans les hôpitaux. La guerre au passage de Rafah pour empêcher l'entrée des médicaments, de l'eau et du carburant... A mon avis, cela aurait pu être évité. Il aurait été possible d'agir dans la durée avec une opération dirigée contre les combattants du Hamas. Israël a réussi à obtenir un accord international sur le renversement du Hamas, et il aurait pu conserver cet avantage et ne pas risquer de perdre sa légitimité auprès de nombreux pays. Cela m'a beaucoup dérangée de voir qu'Israël abandonnait les otages et préférait sa sécurité", déplore-t-elle.

Un renforcement de la solidarité et du sentiment d’appartenance à Israël

Selon le sondage de l’IDI, interrogés pour savoir s'ils quitteraient Israël s'ils avaient une autre citoyenneté, 59% des Arabes ont déclaré qu'ils resteraient. En outre, l’incroyable solidarité qui a fleuri dès le 7 octobre partout dans le pays et rapproché des citoyens on ne peut plus divisés par les tensions politiques d’avant-guerre les a confortés dans l’idée que la meilleure réponse au Hamas était l’union et la victoire de la lumière sur les ténèbres.

"Les gens avec qui je travaille au théâtre et dans le domaine de la culture sont issus de toutes les tendances politiques et religieuses. La guerre n'est pas entre les Arabes et les Juifs. Les gens ont fait preuve d’une solidarité que je n’avais jamais vue auparavant. Cette force positive est quelque chose d'inspirant, nous avons pu nous rendre compte du merveilleux peuple que nous avons et c’est cette tendance que nous devons renforcer", affirme Kaid.

La culture, la voie de l’espoir?

En créant le théâtre arabo-juif Alyamama en mai 2021 après la guerre à Gaza et les émeutes dans les villes mixtes qui avaient profondément secoué le pays, Kaid Abulatif voulait prôner la coexistence et montrer que Juifs et Arabes peuvent travaillent main dans la main en proposant une éducation culturelle commune. Basé sur le respect de l’autre et un avenir commun, Al-Yamama s’efforce davantage aujourd'hui de remplir sa mission.

"Ce théâtre composé d’artistes de l’ensemble de la population israélienne peut contribuer à la création d’une histoire commune susceptible de faciliter l’identité nationale des deux peuples. La pensée créative peut garantir que la culture et l’art servent de pont vers la compréhension de l’autre et le dialogue. Il faut également donner la parole aux deux publics afin de réduire les préjugés. Les activités et projets culturels communs ancrés dans des messages positifs contribuent de manière significative à l’établissement de relations fondées sur le respect. Le dialogue peut apaiser la méfiance des deux côtés", a déclaré Kaid.

Courtesy The Israel Innovation Authority (IAA) Étudiants arabes travaillant sur un projet à Moona, un incubateur technologique à but non lucratif situé en Galilée, qui vise à jeter des ponts entre les Juifs israéliens et les jeunes Arabes grâce aux technologies spatiales

Selon les Arabes israéliens, les dirigeants et les médias sont souvent responsables de la "diabolisation" de leur communauté et les citoyens doivent tout faire pour agir contre cela, afin de préserver la coexistence.

"La responsabilité de construire un climat civil sain incombe aux politiques, je crois que l'écrasante majorité des citoyens arabes a déjà prouvé son empathie, son soutien et son amour", estime Lina.

Selon Kaid, "la solidarité, la compassion, l'humanité et le désir d'une vie sûre ne peuvent pas être anéantis" par le Hamas et c’est pour cette raison que les citoyens doivent jouer un rôle de premier plan pour consolider la relation entre Juifs et Arabes.

"Nous avons pour mission de garantir que le 7 octobre ne se reproduise jamais. C'est notre moment de test. La cruauté ne nous a jamais dicté les normes morales, et ce n’est certainement pas le cas de nos jours. L'engagement de tant de personnes qui refusent de se laisser entraîner par les provocations des élus, la capacité d'aider et le fait que nous créons nous-mêmes une alternative, m'émeuvent chaque jour à nouveau. Aujourd’hui, la tâche la plus importante consiste à allumer de plus en plus de bougies pour chasser les ténèbres", a conclu Kaid Abulatif.​

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS