Une délégation qatarie en visite en Israël pour évoquer les "futurs accords"

Doha a décidé d'envoyer des représentants sur le terrain pour être "plus proches" des événements

Une délégation qatarie a atterri samedi à l'aéroport Ben Gourion à bord d'un jet d'affaires qui avait décollé de Chypre. Cette visite exceptionnelle est liée aux négociations pour la libération des otages menées avec la médiation du Qatar, ainsi qu'"aux futurs accords" concernant la résolution du conflit. La délégation doit se rendre plus tard dans la journée dans la bande de Gaza.

Vendredi, le Qatar a décidé a été prise d'envoyer des représentants sur le terrain pour être "plus proches" du lieu des événements. L'avion a fait escale à Chypre avant de se diriger vers Israël. Jusqu'à présent, c'était Dadi Barnea, le chef du Mossad, qui se rendait à Doha pour mener ces négociations.

Avshalom Sassoni/Flash90 Le directeur du Mossad, David Barnea, s'exprime lors d'une conférence de l'Institut d'études de sécurité nationale (INSS), à Tel Aviv, le 10 septembre 2023.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed Al-Ansari, a évoqué hier la libération des otages et des prisonniers, notant que conformément à l'accord "des camions d'aide destinés à la bande de Gaza ont été envoyés". Al-Ansari a déclaré que le Qatar "a maintenu la communication avec les deux parties et la Croix-Rouge tout au long du processus d'échange de prisonniers", soulignant que Doha continue de suivre la situation et de faciliter l'échange d'informations entre les parties en temps opportun, afin de gérer tout problème éventuel. "Le Qatar continue de maintenir des liens étroits avec ses partenaires régionaux et internationaux pour assurer la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu", a-t-il ajouté.